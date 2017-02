À l'instar des autres villes, Labé a également reçu cette semaine la visite des missionnaires du ministère de l’enseignement pré-universitaire. Objectif, procéder à l’affectation des nouveaux fonctionnaires de l’éducation recrutés lors du dernier concours d’accès à la fonction publique.

Après avoir sillonné une partie des cinq préfectures que comptent la région de Labé, l’équipe du directeur général de la planification des statistiques du développement de l’éducation, Camara Souleymane est au rapport : « c’est pour toute la région de Labé. Je suis là depuis quelques jours. Le premier jour j’ai travaillé avec l’inspecteur régional de l’éducation pour décrire les grandes orientations. Nous avons élaboré un agenda de travail, ce qui m’a permis d’aller à Mali, à Koubia et Tougué ; me voilà aujourd’hui à Labé. Ce vendredi je serais à Lélouma. C’est d’abord une première qu’on affecte un lot important d’enseignants dans les différentes préfectures » déclare-t-il.

En terme clair, Camara Souleymane livre ici les statistiques des enseignants déployés à Labé : « la région de Labé au niveau de l’enseignement général a un total de 257 enseignants et 19 au franco-arabe ; soit 276 enseignants. Au niveau du secondaire, on a 210 enseignants ce qui fait un total de 486 enseignants mis à la disposition de la région de Labé » explique-t-il.

À en croire au cadre du ministère de l’enseignement pré-universitaire la répartition entre les différentes préfectures tient compte de certains critères : « d’abord un, il faut voir avec les principaux et les proviseurs le volume horaire par matière et ensuite, partout où il y a manque d’enseignants dans certaines matières, on privilégie ces matières-là et ces préfectures au secondaire. Au primaire, fondamentalement c’est partout et dans toutes écoles où il n’y a que des contractuels c’est de privilégier ces zones ensuite privilégier les écoles où il existe le double flux » précise-t-il.

La préfecture de Labé a reçu un quota de 20 enseignants au niveau de l’enseignement général et 7 au niveau du franco-arabe ce qui fait un total de 27 enseignants. À travers ce déploiement, le ministère de l’enseignement pré-universitaire entend décharger les communautés dans la prise en charge des contractuels qui seront directement remplacés par ces nouvelles recrues.