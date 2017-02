En tournée de supervision de la répartition des nouveaux enseignants dans la région de Boké depuis plusieurs jours, le Directeur national de l’Enseignement élémentaire, vient de boucler sa mission par la préfecture de Fria.

Pour le chef de mission du ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire à Boké, le but de cette mission consiste à voir comment les structures déconcentrées ont appliqué les instructions officielles. A l’en croire, il s’agit d’appuyer ces structures et contrôler l’utilisation rationnelle envisagée pour les nouvelles recrues.

‘’Nous avons recruté 5000 enseignants dont 3000 au compte du primaire et 2000 pour le secondaire. Ces enseignants sont repartis au niveau des 33 Directions préfectorales de l’Education ainsi que dans les DSEE. Donc, c’est de voir s’ils sont utilisés rationnellement”, a-t-il déclaré.

Poursuivant, Alpha Oumar Diallo a fait une mise en garde à l’endroit de ceux sont tentés de faire des substitutions.

“Nous alertons nos structures déconcentrées que ce ne sont pas des enseignants qui viennent remplacer des soi-disant malades. Ce sont des enseignants du primaire qui doivent avoir chacun, une classe et dans les collèges et lycées, c’est d’avoir le nombre d’heures requis. Il faut qu’ils contribuent à augmenter le taux de scolarisation, à réguler le flux et à normaliser les écoles. Parce que dès qu'on apprend qu’il y a un recrutement d’enseignants, certains enseignants se pressent de dire qu’ils sont vieux ou malades afin qu’ils soient remplacés. Ces nouveaux enseignants ne sont pas venus pour cela et non plus pour inventer des classes. Vous avez 50 élèves en 7ème ou en 8ème encore au CM1, on se dit qu’il faille deux enseignants sinon on dédouble la classe pour que deux enseignants restent en ville… Dans cette opération, la priorité est aux zones rurales. Et pour ce faire, il y a des normes", a prévenu Alpha Oumar Diallo.

Il faut rappeler que ce travail à caractère purement technique a, durant 2 heures de travail à la bibliothèque préfectorale, réuni autour du chef de mission, le DPE, ses collaborateurs, les chefs d’établissement pour dispatcher les 22 enseignants de l’élémentaire qui comptent 16 contractuels d’Etat qui seront affectés aux 5 DSEE ainsi que les 26 enseignants du secondaire dont 2 contractuels d’Etat dans les lycées et collèges de la commune urbaine ainsi que des trois sous-préfectures.