La prolifération des banques primaires prouve qu'il y'a une circulation de capitaux à Labé. Mais le constat révèle que les jeunes peinent à tirer profit de cette présence. Pour preuve, ils arrivent difficilement à obtenir un prêt au niveau de ces banques pour financer leurs projets.

A la question de savoir qu'est ce qui serait la cause de ce blocus, la rédaction régionale de Guinéenews© a pris langue avec des jeunes leaders de la commune urbaine de Labé.

Baldé Mamadou Saidou, président d'une association de la place y est allé de son mot. " C'est dû au manque d'information ou au manque de formation, parce que vous pouvez compter les jeunes qui peuvent actuellement monter un projet bancable. En plus, ils manquent de crédibilité. Donc, si les institutions financières pouvaient aider les jeunes à avoir des connaissances en techniques de montage de projets, cela pourrait beaucoup les aider ", estime-t-il.

Plus réaliste, Abdoulaye Diallo, le directeur communale de la jeunesse estime que les responsabilités sont partagées. " Les banques ont des taux généralement très élevés, c'est un facteur de découragement. Mais de l'autre côté, bien qu'il y a les jeunes qui ont la volonté mais n'ont pas la compétence ; ils manquent d'initiatives. Les jeunes qui ont la compétence pour monter des projets de financement ne montent pas de projets bancables. S'ils montent des projets bancables, ils ne savent pas vers qui se tourner ", affirme M. Diallo.

" La culture du crédit n'est pas encrée en la jeunesse guinéenne et elle manque d'initiative pour prendre son destin en main ", affirme pour sa part Mamadou Saliou Baldé consultant formateur avant d'ajouter : " La jeunesse doit être formée pour qu'elle ait une culture d'entrepreneuriat, c'est pourquoi la formation, la sensibilisation afin de les aider à monter des projets bancables sont indispensable. "

Pour changer la donne et donner plus de chance à la jeunesse de Labé, Abdoulaye Diallo propose des pistes de solution : " Pour renverser la tendance, il faudrait établir un véritable partenariat gagnant-gagnant entre les jeunes et ces institutions bancaires. Les jeunes aussi devraient apprendre à monter des projets bancables pour se tourner vers ces banques ou les bailleurs de fonds. "

Toutes nos tentatives d'avoir un interlocuteur au près d'une des banques primaires (au total 10) présentes à Labé ont été vaines. Mais il est clair que chaque banque a ses directives et ses propres démarches pour octroyer un prêt. Donc, eseiment les observateurs, il revient aux jeunes de savoir se prendre en charge en attendant une aide provenant de l'Etat. Par ailleurs, ces banques qui devraient normalement participer au développement socio-économique des localités où elles sont installées devraient plus communiquer dans ce sens