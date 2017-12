Economie : Les spécialistes expliquent les avantages de la FEC pour la Guinée

Le Fonds Monétaire International a approuvé, le 11 décembre 2017, un accord triennal au titre de la Facilité Elargie au Crédit (FEC) pour la Guinée. Le montant de l’accord s’élève à 170 millions de dollars. La FEC, selon le FMI, va accompagner le Plan National de Développement Economique et Social 2016-2020.

Le jeudi 14 décembre, Albertine Georgia, chef de mission du FMI pour la Guinée et la ministre de l’Economie et des Finances, accompagnée du gouverneur de la Banque centrale et du représentant résident du FMI en Guinée, ont animé une conférence-vidéo pour expliquer les avantages de la Facilité élargie de crédit.

Dans son intervention, Mme Albertine Georgia a fait savoir qu’au cours des prochaines trois années, la FEC va permettre à la Guinée de créer un espace pour l’augmentation d’importants investissements publics, notamment les infrastructures afin de soutenir et générer une croissance plus élevée, plus partagée et inclusive.

«Cet accord va aussi permettre à l’économie de se diversifier et de réduire la pauvreté au niveau du pays. L’autre point, c’est de créer, d’augmenter et de renforcer le programme des filets sociaux afin de favoriser la réduction de la pauvreté et favoriser l’inclusion, et enfin promouvoir le développement du secteur privé qui est nécessaire afin de créer une croissance soutenable et prolongée avec une création d’emplois à moyen terme », a-t-elle expliqué.

Plus loin, Albertine a affirmé que pendant les trois années à venir, la FEC va soutenir le gouvernement guinéen dans son programme économique et ses réformes afin d’atteindre plusieurs objectifs : « Il y a d’abord l’objectif de continuer à accumuler le niveau des réserves internationales afin de renforcer les marges de manœuvre et les marges contre le choc de la Guinée, maintenir une politique monétaire prudente afin de continuer de préférer une inflation modérée et sûrement renforcer encore plus la position budgétaire en ciblant un excédent budgétaire de base afin de préserver la stabilité macroéconomique, une inflation modérée et la soutenabilité de la dette. »

Sur le même ordre d’idé, la ministre de l’Economie et des Finances, Malado Kaba, ajoute que ce programme vise à réduire le déficit en termes d’infrastructures : « Le programme qui a été approuvé hier c’est un programme qui est important parce qu’il met l’accent sur la réduction du déficit que nous avons ici en Guinée en termes d’infrastructures. Il faut des routes si on veut pouvoir sortir nos produits agricoles de la zone de production. Il faut désenclaver les zones de production si on veut aussi fluidifier, pour faire que l’activité économique soit dynamique. Il faut qu’on puisse se déplacer rapidement, que ce soit dans Conakry ou à l’intérieur du pays. Il faut l’électricité, l’eau. Tous ces éléments sont importants. Des éléments que les investisseurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, regardent pour décider de dire oui, je viens mettre mes ressources en Guinée ou je vais ailleurs. »

Des évaluations semestrielles de la mise en œuvre de ce programme économique et des différentes réformes que va engager le gouvernement guinéen sont prévues par le Fonds Monétaire International.

« Tous les six mois il y aura une évaluation qui sera soumise au Conseil d’administration du FMI. Et sur la base de l’approbation de cette revue il y aura les décaissements successifs à l’intérieur de l’enveloppe totale de 170 millions de dollars. Donc c’est un processus d’interaction et d’engagement continu entre le FMI et les autorités guinéennes », a expliqué Albertine Georgia.