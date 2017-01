La quasi totalités des stations-services dans la commune urbaine de Kankan sont à l’arrêt ce lundi 30 janvier 2017. Une seule station sur les 12, celle du rond-point M’Balia fonctionne à minima à Kankan ville.

Ce qui du coup, est à l’origine d’un attroupement avec à la clé, de long fil d’engins roulants et de détenteurs de bidon jaune de 20 litres font la queue à la station de M’Balia dans la commune urbaine de Kankan.

La conséquence de cette pénurie est la flambée du prix du litre et des transports urbains, les taxi-motos, notamment. De nos jours, les rares détenteurs d’essence dans les bouteilles vendent le litre entre 13 000 et 15 000 francs guinéens voire plus. Quant aux tarifs des transports des taxi moto en ville, ils ont tout simplement doublé et/ou triplé passant ainsi de 3 000 à 10 000 francs guinéens par tronçon.

Sur les raisons de cette pénurie de carburant à Kankan, c’est le silence radio chez les responsables du dépôt des hydrocarbures. D'ailleurs, ceux-ci, faut-il le rappeler, sont réputés être assez hostiles à la presse locale avec une consigne ferme qu’ils donnent souvent aux vigiles de n’accepter l’accès aux journalistes sous prétexte qu’ils sont absents de leurs bureaux.

Ce qui du coup, laisse libre court à toutes les spéculations et surenchères sur le carburant à Kankan.