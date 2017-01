Un plan national de prévention et d’élimination de la pêche illicite a été validé mercredi 25 janvier 2017 à Conakry par les professionnels du secteur avec la participation des ministères de la Pêche, du plan et de la Coopération, de l’Environnement et de l’Elevage ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers de la Guinée.

A cette occasion, André Loua, ministre de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, a rappelé que c’est dans le cadre de la mise en œuvre du code de conduite pour une pêche responsable, que le comité des pêches de la FAO (fonds alimentairemondial) a approuvé, en 2001, le plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAN-INN). Un comité qui a invité tous les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le Plan d'action.

C’est dans ce cadre, a indiqué André Loua, que le département de la Pêche a élaboré avec l’appui de la Commission de l’Union Européenne, le Plan d'action national qui est un instrument qui détermine les moyens de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer les activités de pêche INN grâce à un train de mesures développées pour être mises en œuvre intégralement par la Guinée en collaboration avec les organisations régionales de coopération ou d'intégration économique et les organisations régionales de gestion des pêches.

Le ministre a salué les institutions internationales partenaires pour la disponibilité dont elles ont toujours fait preuve pour accompagner son département dans le combat commun contre la pêche INN.

Il a saisi l’occasion pour demander aux partenaires techniques et financiers de poursuivre les actions entreprises et aussi d'appuyer le département dans ses efforts de lutte contre la pêche INN. Il a promis de son côté de poursuivre la lutte contre la pêche INN et se dit optimiste que ses efforts seront couronnés de succès.

A l’issue d’une journée de travail, les acteurs du secteur ont indiqué que ce plan d’action est adopté et validé sous réserve de la prise en compte des amendements formulés.

Ils recommandent un arrêté du ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime pour adopter le PAN-INN, et le document final sera transmis à toutes les parties prenantes.