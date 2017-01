Le jardinage est l’une des nombreuses activités qui occupent les jeunes le long du fleuve Milo dans la commune urbaine de Kankan. Dans la plaine de Salamanin Farakono par exemple, ils sont plusieurs jeunes hommes et femmes dont des diplômés sans emploi ou déscolarisés qui s’adonnent à la culture des laitues de salade, des choux et autres légumes.

Cette activité certes permet à ces jeunes de subvenir à leurs besoins mais ils l’exercent dans des conditions assez pénibles.

Ibrahim Keita est un diplômé franco-arabe qui pratique le jardinage depuis 5 ans dans la plaine de Salamanin. Pour lui, les difficultés qui les assaillent dans cette culture maraichère, sont essentiellement le problème d’eau, l’incursion des animaux et l’attaque des pépinières par des insectes nuisibles.

« Avec le tarissement de nos puits en saison sèche, nous éprouvons d’énormes difficultés à trouver de l’eau pour arroser nos jardins. Aussi l’absence des fils barbelés autour des enclos, fait que trop souvent, nos cultures sont détruites par les animaux en divagation. Le manque de produits phytosanitaires fait que très souvent, nos pépinières sont attaquées par des insectes nuisibles », s’est plaint Ibrahim Camara.

C’est le même son de cloche chez Karamo Kaba, Mohamed Lamine Kourouma et Laye Sansy Kaba tous des jeunes jardiniers à Salamanin Farakono. Mais Karamo Kaba, en plus de ces difficultés, a pointé du doigt l’absence de l’accompagnement du gouvernement guinéen. Selon lui, ils ont été éblouis par plusieurs promesses qui n’auraient jamais été tenues.

« Il y a deux ans, une mission gouvernementale qui comprenait des Asiatiques nous avait promis la pose des tuyaux jusqu’au fleuve Milo avec des motopompes pour nous faciliter l’accès à l’eau. Mais depuis, rien n'a été fait », a-t-il révélé.

C’est le même constat que fait Laye Sansy Kaba, un autre maraicher qui, en outre a révélé qu’en 2015, une mission du ministère de l’agriculture était venue procéder à leur recensement avec des promesses d’assistance en intrants agricoles qui n'a jamais été respectée.

Malgré cette assistance tant promis mais jamais réalisée, nombreux sont ces jeunes hommes et femmes qui se sont trouvés une source de revenu à travers le maraichage sur les berges du fleuve Milo. Et c’est grâce à leurs labeurs que les marchés de la ville de Kankan sont approvisionnés en en laitues, salade, choux, feuille d’oignons, et d’autres légumes frais.