Depuis un certain temps, les prix des denrées de première nécessité ne cessent de grimper en Guinée. Pourtant, lors de sa dernière session budgétaire, l'Assemblée Nationale a annoncé la baisse de la TVA (de 20 à 18%) sur ces produits. Une mesure qui devait normalement soulager les familles. Cependant, le constat sur le terrain révèle qu'au lieu d'une diminution, les prix s'affolent au quotidien.

Après une vérification faite au marché de Labé et dans certaines familles, commerçants et responsables de familles ne cachent pas leur sentiment.

Actuellement, du riz aux huiles de consommation en passant par le lait en poudre les prix sont presque hors de portée du pouvoir d'achat des citoyens.

Barry Alpha Oumar commerçant qui a une boutique d'alimentation au grand marché de Labé explique. « A l'heure actuelle, cette baisse n'est pas appliquée sur le terrain. Parce que les prix des denrées sont revus à la hausse. Le sac de riz est vendu à 265 milles ou 270 milles francs guinéens, le sucre à 410 milles, l'huile d'arachide se négocie à 235 000 ce qui montre que la hausse des prix est considérable tout le monde se pleint », détaille-t-il.

Sur la question, l'administrateur du grand marché de Labé explique à l'aune de son regard ce qu'il pense être la cause du refus des commerçants de diminuer les prix malgré l'annonce de la baisse de la TVA. « L'exécution manque encore, parce que les commerçants avaient déjà des stocks qu'ils voudront écouler avant d'appliquer la mesure prise. Je suis sûr que d'ici quelques semaines les prix vont diminuer car la mesure prise sera déjà entrée en vigueur », estime Mamadou Tely Baldé.

Seul le prix de la farine est resté stable ces dernières années à en croire Diallo Abdoul Karim cet autre commerçant qui s'est exprimé sur le sujet. « La situation de la farine est la même, les prix n'ont pas varié depuis deux ans. Depuis toutes ces années, le prix de vente du sac tourne autour de 240 milles. S'il n'y avait pas le prix du transport et de la manutention le sac pourrait même être vendu à 225 milles », a-t-il confié.

Dans cette course folle des prix le lait en poudre semble volé la vedette à tous les autres denrées alimentaires. En quelques semaines, le prix du lait est passé presque au double : " le sac de lait était vendu il y a quelques mois à 650 milles mais en ce moment il se négocie à 850 milles. Le kilogramme était entre 30 et 32 milles mais en ce moment c'est entre 37 000 et 42 000 francs guinéens le kilo ", a-t-il annoncé.

« Mon mari m'a donné 230 mille GNF pour acheter un sac de riz, arrivée au marché on me dit que maintenant le prix c'est entre 260 et 270 milles le sac. Dont j'étais obligée de retourner à la maison et acheter au détail pour le repas du midi ce jour-là », confie Mariama Diallo, mère de famille.

Cette crise économique qui sévit actuellement dans notre pays inquiète plus d'un. A signaler que selon plusieurs commerçants cette hausse des prix se justifie par l'augmentation du taux de change des devises étrangères.