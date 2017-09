Economie : l’APIP-Guinée invite les guinéens de la diaspora à la journée portes ouvertes le 23 septembre prochain

Au cours d’un point de presse qu’elle a organisé le vendredi 15 septembre 2017, la direction générale de l’Agence de la Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée), a invité les Guinéens de l’étranger et particulièrement ceux qui vivent en Amérique du Nord, à l’organisation de la journée portes ouvertes qui est prévue le samedi 23 septembre prochain à Times Square (New-York) aux Etats-Unis.

En droite ligne avec sa feuille de route qui est celle d’encourager l’investissement en Guinée et surtout de promouvoir l’entreprenariat, cette cérémonie concoctée en collaboration avec la mission permanente de la Guinée aux Nations-Unies, l’Ambassade de la Guinée aux Etats-Unis, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, sera une plate-forme pour inciter les guinéens de la diaspora à investir dans les projets en Guinée.

Parlant des objectifs de cette journée, Guillaume Curtis directeur général de l’APIP-Guinée, a affirmé: : » Il sera question d’expliquer aux Guinéens qui vivent à l’étranger, ce qui existe comme opportunités, comme potentiel et aussi de présenter l’Agence de la Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée) et particulièrement le service d’appui aux Guinéens de l’étranger. Il sera notamment question de présenter à la diaspora guinéenne et aux investisseurs et groupes financiers, la vision des autorités guinéennes en matière de développement du secteur privé et le climat des affaires. Ce sera également l’occasion de mettre en évidence, pour les investisseurs et groupes financiers, les opportunités d’investissements offertes par la Guinée. Puis, il sera question d’offrir une plateforme d’échanges entre les secteurs privés guinéens d’une part, et les investisseurs d’autre part, sur les avantages associés aux investissements en Guinée. «

Pour la direction générale de l’APIP, cet événement qui démarrera le 23 septembre au 1441 Broadway à New-York, permettra de répondre aux interrogations de la diaspora et des investisseurs, tout en les rassurant sur les perspectives du pays dans ce contexte de relèvement et de relance économique.

Ensuite, Guillaume Curtis est revenu sur les statistiques du poids financier que la diaspora représente pour la Guinée. “ Les Guinéens de la diaspora ont, de manière formelle, transféré entre 2011 et 2014, près de 300 millions de dollars. Ils ont à disposition des capitaux importants, d’où l’importance de leur expliquer ce qu’il y a comme potentiel dans le pays ”, précisera-t-il.

Alors le rendez-vous est pris pour les Guinéens de la diaspora et surtout ceux qui résident en Amérique du Nord, afin de découvrir l’immense potentiel d’investissement à travers la journée portes ouvertes, initiée par l’Agence de la Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée) aux Etat-Unis.