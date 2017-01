Une crise d’essence s’abat de nouveau sur la préfecture de Siguiri ce lundi 30 janvier 2017. Compte de la rereté du produit pétrolier, le litre se vend à 15.000 GNF au marché noir ; les taxi-motos en ont profité pour augmenter le tarif par tronçon, a-t-on constaté sur place.

En effet, cette denrée se fait rare depuis des heures dans la préfecture aurifère de Siguiri. À cet effet, la circulation est au ralenti, car seuls quelques détaillants en complicité avec les pompistes parviennent à avoir du carburant.

Un citoyen résidant au quartier Heremakonon, parle sous anonymat d’un trafic entre détaillants et pompistes. " J’ai vu des pompistes tardivement la nuit du dimanche 29 janvier 2017, servir dans des bidons où ils gagnent 5000 GNF sur chaque bidon servi. Et plus, ils font exprès de fermer les stations le matin ", dit-il. Une déclaration confirmée à travers nos constats, car nombreux sont les citernes d’essence qui ont rallié les stations de Siguiri depuis la soirée de ce dimanche 29 janvier 2017. Mais malheureusement, les services n’ont duré que quelques minutes et la ville a été encore plongée dans une crise.

Un gérant de station du nom d’Ibrahima Sylla se défend et parle encore d’un retard des citernes. " Nous n’avons aucun intérêt de faire ça à la population. Mais ce qui reste clair, les citernes sont en route ", tranche-t-il.

L’aspect frappant et écœurant est une double crise d’essence en 2 semaines et le directeur préfectoral du commerce Samba Sangaré reste muet face à cette situation. Les taxi-motos profitent pour augmenter le prix des tronçons. Sur place, Lamine Cissoko nous dit le pourquoi : " J’ai acheté le litre à 15.000 GN et je ne peux pas travailler sur perte. Donc, je suis obligé. "

A l’heure où nous quitions sur les lieux, seule une station était opérationnelle, celle située à Ouba Cissé où un monde fou y faisait la file.