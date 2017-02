Promouvoir, mobiliser et sécuriser les recettes fiscales à travers une analyse du budget, est le thème débattu ce vendredi 10 février par des acteurs de la société civile, le gouvernement et du secteur privé, a t constaté sur place.

Initiée par la Plateforme nationale des Citoyens Unis pour le Développement (PCUD) et appuyé par la fondation OSIWA, cette rencontre vise à informer les principaux acteurs concernés et à susciter leur intérêt pour une compréhension et une appropriation partagées du projet en vue d’une meilleure collaboration à la réalisation d’une référentielle.

Dans son allocution de bienvenue, le responsable de la cellule de communication de la PCUD, Ibrahima Diallo a rappelé que le projet consiste s’inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l’action publique et vise à instituer une pratique de veille citoyenne dans le domaine de la mobilisation et l’utilisation rationnelle des ressources publiques.

Prenant la parole, le président de la PCUD a affirmé dans son exposé qu’ils comptent –eux les acteurs de la société civile- énormément sur ce projet pour susciter une meilleure collaboration entre l’Etat, le secteur privé et la société civile sur la problématique de la promotion, de la mobilisation et de la sécurisation des recettes fiscales.

Selon Abdourahamane Sanoh, une telle possibilité favorise le dialogue, la concertation, l’engagement et le sentiment d’implication qui peuvent amener les acteurs à une meilleure compréhension. «Il peut arriver que le manque d’information transparente et fiable suscite des doutes et évidemment des préjugés. C’est pourquoi, nous envisageons avec nos partenaires de réaliser cette année une étude référentielle car, nous n’avons aucune compétence pour en parler.»

Poursuivant, M. Sanoh a indiqué que les autorités publiques doivent faire en sorte que les partenaires et les responsables des régies financières portent confiance à la société civile en acceptant une collaboration assez fructueuse axée sur la production d’informations. Ensuite, a-t-il ajouté, le secteur privé doit aussi accepter de rentrer dans la dynamique pour collaborer davantage afin de remonter l’information dont le traitement permettra à la société civile de décliner des propositions pour pouvoir en discuter ensemble.

«Cela va permettre à la société civile d’être suffisamment outillée avec des arguments solides pour savoir si elle peut s’engager dans la promotion du civisme et encourager les citoyens à payer l’impôt», a-t-il expliqué. Toutefois, il a mentionné qu’il y a des facteurs qui pourraient faire échouer son projet. Il s’agit, a-t-il cité, de la réticence et de la non-collaboration des principaux acteurs.

Dans son intervention, le Directeur national de l’impôt, Aboubacar Makissa Camara a reconnu que le thème de l’atelier fait partie des préoccupations du ministère du Budget. Dans la même logique, il a précisé que cette volonté politique du gouvernement se traduit par l’organisation de plusieurs rencontres de réflexion et des séminaires de formation durant l’année 2016.

«Tout cela nous a permis de poser les bases juridiques et fiables nous permettant de réaliser non seulement des prévisions que nous nous sommes assignées mais aussi, en se rapprochant du contribuable. Il faut reconnaître que ce n’est pas facile parce que nous venons de très loin. La fiscalité était très timide presqu’absente dans les grands débats que nous avons réussis afin de permettre aux contribuables de s’approprier mais aussi de contribuer», a-t-il rappelé.

Plus loin, Aboubacar Makissa Camara a souligné que le rôle de la société civile n’est pas que de revendiquer mais aussi de réfléchir et d’analyser les problèmes qui assaillent l’administration afin de faire des propositions de solution de réforme pour la modernisation de l’administration qui doit être au service du citoyen.

Pour sa part, le représentant pays de la fondation OSIWA en Guinée, Dr. Ibrahima Niang a estimé que le citoyen doit avoir accès à l’information et que le budget est un instrument politique public. C’est pourquoi, son institution soutien ce projet dans le cadre de sa thématique ‘’engagement citoyen’’.

«Il est important pour que ce genre de projet soit mis en œuvre. Il peut contribuer à une meilleure utilisation des ressources. C’est pourquoi, nous demandons une meilleure collaboration entre l’Etat et la société civile dans ce cadre afin que les autres partenaires techniques et financiers puissent venir soutenir cette initiative de la PCUD».

Dans son discours de lancement, le représentant du ministre du Budget, Dr. Mamoudou Barry a jugé que quand les contribuables paient l’impôt, il faut s’assurer que cet argent arrive dans les caisses de l’Etat. C’est pourquoi, a-t-il rappelé, l’année 2016 a été consacrée par son département à bancariser et à élaborer des projets d’informatisation. «Mettre les dispositifs institutionnels pour collecter beaucoup plus efficacement des ressources avec le secteur informel ».

Pour clore, Dr. Barry a annoncé que le ministère du Budget se penchera cette année sur l’opérationnalisation en rendant concrète ce qu’ils appellent la transparence budgétaire.