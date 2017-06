Économie : Grève à la société Forêt Forte, à N’zérékoré

Les travailleurs de Forêt Forte, une société d’exploitation de bois basée à N’zérékoré sont depuis ce matin en grève pour réclamer un bon traitement a constaté sur place Guinéenews© à travers sa rédaction locale.

A l’origine de cette grogne des quelques 1500 travailleurs, la récente visite du ministre de l’industrie et des PME, Boubacar Barry dans la région. Une visite au cours de laquelle les responsables de la société auraient dit que les travailleurs sont payés entre deux millions cinq cent mille à trois cent mille. Des allégations que réfutent les employés qui ont arrêté de travailler pour demander de meilleures conditions.

« On a menti au ministre. Nous sommes très mal payés. Les gens sont payés entre 200 mille à 800 mille. Moi je travaille ici depuis 2006 et je ne reçois que 500 mille. D’ailleurs, il n’y a pas de salaire fixe et je peux même dire qu’il n’y a pas de contrat. Tantôt tu as 500 mille tantôt 300 ou 200 mille. Même si tu as un décès et tu ne viens pas au travail, on coupe ton salaire. Il n’y a pas de permission, pas de sécurité au travail, pas de soins sanitaires. Nos patrons ont deux bulletins, un pour nous et l’autre pour eux », dénonce un employé très en colère.

Les travailleurs exigent désormais qu’ils soient payés conformément aux bulletins qui ont été montrés au ministre ainsi que l’amélioration de leur condition de travail. Sans quoi ils refusent de reprendre les activités.

Au moment où nous publions cette dépêche, les négociations entre représentants des travailleurs et responsables de la société étaient en cours.

Nous y reviendrons…