Contre vents et marées, de dépréciation en dépréciation, la monnaie guinéenne a connu des tribulations. Du premier franc guinéen, en passant par la longue période du Syli pour revenir au nouveau franc, cette monnaie continue son petit bonhomme de chemin depuis 57 ans, résistant aussi bien que mal aux attaques des contrefacteurs qu’à la concurrence impitoyable que lui a livré et qui lui livre toujours le franc CFA, son dépréciateur et ennemi publique numéro un.

Etant non-convertible, s’échangeant à 13 ou 15 contre un franc CFA suivant les situations, cette parité a favorisé pendant des décennies le drainage de l’économie guinéenne vers les pays limitrophes, à commencer par des denrées alimentaires, des marchandises et biens de consommation d’importation fortement subventionnés par l’Etat guinéen au prix des devises qui se font de plus en plus rares avec la chute des prix des produits miniers, principaux produits de rente.

Une illustration : On raconte que dans les années 70-72, les joueurs d’un club de football sénégalais s’étaient pris d’amitié pour Aly Sylla-Tostao. Ils l’avaient prié d’être leur guide au marché Niger appelé alors « Petit Dakar ». Les joueurs sénégalais avaient acheté des choses et des choses. Aly leur avait demandé pourquoi ils achètent toutes ces choses qui existent aussi à Dakar. Ils lui ont répondu que ça coûte deux ou trois fois moins cher ici que là-bas. Satisfaits d’avoir fait bon marché, les Sénégalais ont demandé ce qu’il désire avoir. Selon des moqueurs, Ali n’a montré que du « manger des Blancs » (biscuits, chocolat…)

Une autre illustration : en 2007, le gouvernement de consensus de Lansana Kouyaté arraché à Lansana Conté, pour freiner l’inflation, avait un moment fermé les frontières terrestres. Toutes les marchandises et denrées alimentaires qui se faisaient rares ont réapparu comme par enchantement, à commencer par la banane plantain et l’igname. Des personnes ont parlé d’entrave à la libre circulation des hommes et de leurs biens, le gouvernement avait fait marche-arrière et libéré les frontières pour retomber dans les miasmes.

Ces deux exemples frappants suffisent à démontrer que la CEDEAO n’est pas un ensemble économique fiable et viable. Une communauté économique de 15 pays au départ réduite à 14 pays avec 8 monnaies différentes. A part l’UMOA avec le franc CFA, le Nigéria, le Ghana, la Sierre Léone, le Libéria, la Gambie et la Guinée ont chacun sa monnaie. Au début des années 2000, l’idée de créer une deuxième zone monétaire intitulée ZMAO a rencontré et rencontre toujours des difficultés insurmontables, et pour cause, aucun de ces pays cités n’est en mesure de remplir les critères de convergence (avoir trois ou six mois de réserve, l’inflation limitée à X, le déficit budgétaire à Y et autre chose) qui ne constituaient pas la mer à boire, pour peu que la rigueur existe dans la gestion.

Et comme la rigueur dans la gestion n’est pas le fort des gouvernements africains, aucun n’a voulu s’y frotter, l’on a fini par abandonner le projet dans les tiroirs. Cela a fait des jaloux concupiscents de la zone CFA, qui trouvent que cette monnaie est l’incarnation vivante du néocolonialisme, parce que les 20% de caution retenue par la Banque de France pour obliger et forcer les pays à se serrer la ceinture n’est pas de leur goût. Ils veulent quitter le CFA sans pour autant savoir exactement par quoi le remplacer. Une autre monnaie commune autre que le CFA ne tiendrait pas plus de deux ans, sans enregistrer des déficits abyssaux, et si chaque pays frappait sa propre monnaie, il faut dire adieu à la CEDEAO et à l’intégration économique des 14 pays. Actuellement, les tarifs douaniers sont si différents d’un pays à l’autre que la CEDEAO n’existe que de nom, elle ne vit pas. Et tant que l’intégration économique n’est pas effective, les premiers à trinquer sont sans doute les Guinéens avec leur franc qui glisse, qui glisse et qui glisse sans arrêt.

Les coupures de 20000 ont d’abord trompé bien de malvoyants, qui les ont comptés pour des 10000 ou des billets de 5000. On entend parler d’autres coupures de 50 et de 100000. A cette allure, les billets de 500 fg seront transformés en monnaie de singe. Quant aux pièces et aux billets de 100, on mettre une croix dessus. Mais une monnaie sans jeton, tout commencera par 500 francs, même les bonbons et les sachets d’eau ?

Le franc guinéen n’a pas connu encore toutes les pérégrinations. Quant au CFA, le clabaudage autour de lui risque d’avoir sa peau, le temps que ses prédateurs trouvent une solution consensuelle, et ce n’est pas demain la veille, mais quand les poules auront des dents. C’est le franc guinéen qui continue de trinquer. Pauvre de lui.