Economie : FMI-Gouvernement, vers la conclusion d’un autre programme

Une réunion technique entre le Fonds Monétaire International (FMI) et les ministères guinéens en charge de l’économie et des finances, du budget a eu lieu ce jeudi 25 mai à Conakry. Avec pour objet de discussion, des débats sur la conclusion prochaine d’un programme économique, a constaté sur place Guinéenews©.

Représenté par Maladho Kaba ministre de l’économie et des finances ainsi que Mohamed Lamine Doumbouya ministre du budget, le gouvernement guinéen a discuté avec son partenaire technique des points liés aux conditions d’un futur programme, de l’examen d’un plan national de développement économique et social, des perspectives économiques et des démarches à suivre pour que la croissance ambitionnée par l’Etat guinéen visant une croissance à deux chiffres en 2020, soit effective.

Sur l’objet de la mission de l’institution de Bretton-Wood, Maladho Kaba ministre de l’économie et des finances a précisé : » Cette mission consiste à évoluer les développements récents suite à la conclusion du programme de l’année dernière et également, à discuter d’un certain nombre de sujets liés au programme macroéconomique guinéen ainsi que la poursuite des réformes. »

Poursuivant, la locataire du ministère en charge du portefeuille de l’Etat a affirmé : “ cette mission technique vise aussi à entamer des discussions pour la conclusion d’un futur programme suite à celle de l’année dernière. »

Pour le constat de la mission, Maladho Kaba a indiqué qu’il s’agit de la poursuite de la part du gouvernement, d’une gestion budgétaire maîtrisée qui est assise sur la poursuite de la mobilisation des ressources, du contrôle et de la qualification des dépenses guinéennes, de la maîtrise de l’inflation en Guinée et aussi de la stabilité du taux de change

A titre d’information, cette visite sera suivie d’une autre dans la deuxième semaine du mois de juillet prochain où les négociations pour un futur programme seront entamées entre la Guinée et le Fonds Monétaire International.