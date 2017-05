Economie: les DAF des ministères à l’école de la gestion budgétaire

Dans un réceptif hôtelier de la place, Dr Mohamed Lamine Doumbouya ministre du Budget, a lancé la formation des Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) des départements ministériels guinéens, a constaté sur place Guinéenews.

Ce renforcement de capacité, qui s’étendra sur cinq jours et dont bénéficiera la soixantaine de participants, s’appuiera sur six modules : le cadre juridique des finances publiques, la gestion de la trésorerie et l’exécution des recettes publiques, l’exécution des dépenses, la préparation et la présentation du budget de l’Etat, les systèmes d’information et la tenue de la comptabilité générale de l’Etat, le contrôle des finances publiques et la gestion des finances locales.

Plantant le décor, Dr Mohamed Lamine Doumbouya ministre guinéen du Budget précise: “il est important que nous nous rassurons que nos entités disposent des capacités nécessaires pour permettre une gestion rigoureuse et correcte du budget. C’est pourquoi cette formation a été initiée afin que toutes les règles prévues dans la loi organique relative aux lois de finance, soient respectés dorénavant. »

Poursuivant, il a rappelé que l’élaboration du budget de l’Etat exige une contribution de qualité de tous les intervenants impliqués dans le processus budgétaire.

Pour sa part, Cheick Fantamady Camara a, au nom de l’ensemble des DAF, que cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la performance de la gouvernance financière en Guinée.

Selon lui, les chefs de division des affaires financières ont besoin d’être davantage renforcés dans leur position parce qu’ils sont les garants de la gestion des finances publiques. On ne peut pas faire une gestion à cinq, six carrefours, il faut qu’il y ait un coordinateur, a-t-il souligné.

A préciser que cette initiative est partie du constat qui met en évidence les difficultés du processus d’élaboration des lois de finances face aux nombreuses insuffisances préjudiciables à la qualité des documents budgétaires et à une gestion efficace des dépenses publiques.