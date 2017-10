Dubréka : Une fille de 20 ans portée disparue depuis le 25 août à Kéitaya

Envoyée par ses parents domiciliés à Keitaya (commune de Dubréka), le 25 août 2017, pour déposer un repas à des étrangers dans le quartier Dabompa, Jeannette Saoromou, âgée de 20 ans, élève de son état, n’est plus retournée au domicile familial depuis cette date.

L’information nous a été donnée par le père de la fille, Paul Saoromou, gendarme de son état en service à la Brigade de Gendarmerie de Sanoyah. Il se dit « très inquiet du sort de sa fille, au moment où on annonce régulièrement des arrestations des membres des réseaux de trafic d’être humain en Guinée. »

« Nous avons des frères qui sont venus du village et qui sont logés à Dabompa. Et comme il est de coutume, le vendredi 25 août 2017, j’ai instruit mon épouse de préparer un repas pour ces étrangers. Ce qui fut fait. Nous avons donc envoyé notre fille, accompagnée d’un de nos protégés moins âgé qu’elle pour déposer ce repas. Mais curieusement, plusieurs heures après, alors que l’accompagnateur était revenu à la maison, ma fille n’était toujours pas rentrée. J’ai personnellement appelé là où ils ont déposé le repas. Et on m’a dit qu’elle était sortie précipitamment après avoir répondu à un appel téléphonique. Ces derniers disent l’avoir entendu dire, en langue soussou, j’arrive tout de suite. Et depuis, nous n’avons aucune nouvelle d’elle. Nous sommes tous inquiets à cause du fait que ces derniers temps, on assiste à des arrestations des membres des réseaux de trafic d’être humain, surtout des filles qui seraient livrées à des travaux forcés en Asie’ », a expliqué Paul Saoromou visiblement très ému.

Selon lui, la fille serait sortie en compagnie d’une autre fille d’une famille voisine à la sienne du nom de Nana Sylla, qui elle aussi, aurait quitté sa famille en emportant 6 millions de francs guinéens volés à ses parents.