Dubréka et Coyah: quelques difficultés à circuler !

Deux préfectures équidistantes de Conakry qui ont en partage quelques soucis de circulation. A partir du carrefour Kagbélén, où l’on s’embourbe inévitablement dans la latérite sous la pluie, il n’est plus aisé de circuler en direction de Sanoyah, que ce soit par les usines de ciment installées en ces lieux ou par le carrefour km 36.

Dans le premier cas, la route est très dégradée. Dans le second, c’est le rond -point du km 36 qui pose problème avec son engorgement permanent.

En direction de Dubréka, la situation n’est guère meilleure. Cette route, classée nationale no 3, comptait il n’y a pas encore longtemps, parmi les meilleures du pays. A la célébration de la fête de l’indépendance à Boké, elle a bénéficié d’un entretien des plus aboutis.

De même, depuis quelques mois, des travaux de réaménagement des ponts de Kénendé et du Km 5 y ont été effectués.

A ce jour, le point noir sur cet axe routier se situe à hauteur des «Grands Moulins». En cet endroit, la circulation est bloquée bien souvent dans les deux sens. De nombreux trous remplis d’eau font hésiter le plus hardi des conducteurs. Voitures, camions et motos s’y croisent pêle-mêle, se refusant mutuellement la moindre tolérance quant à l’ordre de passage. Et le bouchon se développe ainsi progressivement, causant de multiples désagréments aux usagers.

Quelques cent mètres plus loin, en direction de Kagbelen-village, la chaussée continue de se dégrader sur le flanc gauche, alors qu’on aborde une forte pente qui conduit à un virage très serré à droite. Cela cause de réels embarras pour maints conducteurs roulant en sens inverse, qui ont de la peine à faire repartir en toute sécurité leur véhicule à l’arrêt sur côte.

Depuis quelques jours, des esquisses de solution se vérifient sur les lieux. Les trous sur la chaussée sont en partie empierrés.

Mais, ce fleuron de nos routes nationales, comme l’ensemble du réseau routier qui « irrigue » notre pays, a besoin de beaucoup plus de soins. Cette route dont il s’agit est de dimension sous- régionale et même africaine, indéniable. Elle est une section de la transcôtière Dakar- Abidjan-Lagos. Ce qui motive le financement par la BAD (Banque Africaine pour le Développement), de la route Coyah-Forécariah-Pamelap. En complément de celui qu’elle avait approuvé, il y a quelques années, pour l’axe Freetown-Pamelap.

C’est donc d’un facteur d’intégration, d’un pool économique et d’une vitrine qu’il s’agit, avec tous les mouvements de personnes et de biens générés au quotidien, par cette route.

Par ailleurs, sur le littoral, nous avons l’essentiel des mines en exploitation et les plus importantes centrales hydroélectriques du pays. Pour leur fonctionnement ou construction, ces entités économiques et industrielles de Boké, Kamsar, Sangarédy, Kaléta, Souapiti…ont besoin de machines et autres pièces diverses, bien souvent énormes, hors gabarit, qui sont transportées par route sur des camions spécialement aménagés.

La sécurité de ces convois exceptionnels requière que la chaussée empruntée soit la meilleure possible.

Autant dire que si on n’améliore pas cette route, qu’on la conserve au moins !