Vendredi 10 février, au siège de Guico-press, des patrons de la Confédération Patronale des Entreprises de Guinée (CPEG) se sont retrouvés pour célébrer une cérémonie à trois points. Le tout s'est déroulé en présence du ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Thierno Ousmane Diallo.

La première activité a consisté à signer une convention de fusion entre la Fédération patronale de bâtiments et de travaux publics (FP/BTP) et l'Association nationale des constructeurs de Guinée (ANCG-BTP). Une fusion saluée avec éloges par les responsables des deux structures. " Aujourd'hui, est un jour de gloire dans notre longue et difficile carrière dans les bâtiments et travaux publics : nous avons enfin atteint un de nos modestes objectifs bien que de nombreux défis nous attendent. C'est l'un des voeux du président de la république, le Pr Alpha Condé qui ne cesse de recommander l'unité des opérateurs économiques guinéens ", a exprimé El hadj Bréhim Kourouma, président par intérim de la FP/BTP. " Nous sommes particulièrement heureux de donner l'exemple…", a-t-il poursuivi.

Le nouveau président de l'ANCG-BTP, le PDG de Guico-press KPC, a également magnifié cette fusion venue à un moment où " les entreprises guinéennes ont été maintes fois appelées à s'organiser pour obtenir plus en plus de marchés. " KPC qui prenait fonction ce jeudi en tant que président de l'ANCG-BTP, a indiqué qu'il appartient aujourd'hui aux entrepreneurs guinéens de répondre à cet appel. " Cela appelle de notre part, de nous redéfinir et de nous adapter aux contextes et à l'environnement dans lesquels évoluent les entreprises de bâtiment et de travaux publics pour être toujours plus compétitifs ", incite KPC.





La seconde activité a fait remettre un chèque de 150 millions de francs guinéens à la filière bois. Pour le donateur, la Confédération nationale des entreprises de Guinée (CPEG), ce don est une réponse à l'invitation du chef de l'Etat à promouvoir l'artisanat guinéen. " La CPEG vient encore de manifester un grand appui au secteur privé de notre pays ", a reconnu Ansoumane Camara, président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. " Ce sont des milliers de familles qui vivent de l'artisanat… La CPEG vient donc de faire un geste pour toute la population guinéenne ", estime Ansoumane Camara.

La troisième et dernière cérémonie a été celle de la présentation du prix de la meilleure organisation patronale de Guinée, qui a été décernée à la CPEG par l'agence COPE-Guinée. Pour les patrons membres de la CPEG, ce prix n'est pas rien. Il démontre l'importante place que la Confédération occupe dans le secteur privé guinéen. " Je vous félicite pour la distinction que vous avez eue, vous l'avez méritée ", a approuvé le ministre Thierno Ousmane Diallo. " En tant que ministre de l'Artisanat, je vous félicite aussi pour ce que vous avez fait pour la filière bois ", a-t-il poursuivi.