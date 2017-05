Drames de Dubréka et de cimenterie: le BL fustige l’indifférence des autorités des TP et la sécurité routière

Les accidents de circulation qui se sont produits à Yorokoguia et à Kagbelen-village, dans la Préfecture de Dubréka, respectivement le samedi 06 mai et le mardi 9 mai continuent de susciter colère et réactions de toutes parts. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 10 mai 2017, le Bloc Libéral (BL) de Dr Faya Millimono fustige l’indifférence des autorités en charge des Travaux Publics et la Sécurité routière.

En effet, de l’avis de nombreux témoins, les deux accidents ont été des collisions. Le premier a été une collision entre un camion benne transportant du sable et un minibus, qui transportait plus de cinquante (50) personnes. Le second a également été une collision entre un camion remorque transportant des équipements de forage et un pick-up personnel.

« Le Bloc Libéral accuse la détérioration très poussée des routes du pays, l’état de défectuosité des véhicules en circulation, les surcharges, les excès de vitesse et le non respect du code de la route, le tout dans l’indifférence la plus totale des autorités en charge de la construction et de l’entretien des routes, ainsi que de la sécurité routière ».

Il invite à cet effet, les autorités de diligenter des investigations pour déterminer les causes réelles de ces drames afin de prévenir d’autres dans l’avenir ; faire appliquer les lois et les règlements relatifs à la sécurité routière ; entretenir des routes, vu leurs défectuosités très poussées tant à l’intérieur qu’à Conakry ; assurer le contrôle des véhicules transportant des passagers et exiger des visites techniques de façon régulière ; agrandir la largeur des routes à grande densité de circulation dans toutes les préfectures du pays.

Du côté des usagers de la route, le Bloc Libéral invite chacun: au respect du code de la route ; à éviter les surcharges des passagers ; à se rassurer du bon fonctionnement de son engin roulant avant de le mettre sur la route ; à éviter les excès de vitesse.

Les deux accidents ont causé 30 morts (26 à Yorokoguia et 4 à Kagbelen-village) et 32 blessés dont 25 à Yorokoguia. De nombreux autres blessés seraient dans un état inquiétant du côté de l’hôpital Ignace Deen.