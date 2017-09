Dr Ousmane Kaba sur les violences de Boké : « si une seule personne mange l’argent de l’État pour dire qu’il veut la paix, ça ne peut pas aller »

De passage à Siguiri pour un séjour de 72 heures, le président du parti PADES s’est exprimé sur la situation qui prévaut actuelle de Boké. Le docteur Ousmane Kaka accuse le pouvoir en place d’avoir mal géré la situation.

Dans son intervention, le président du parti PADES a fondé son analyse sur un champ purement économique : «mieux vaut travailler beaucoup et parler peu. Je suis économiste et non politicien. J’avais dit aux politiciens que dans la situation de Boké, au lieu de prendre la bauxite et envoyer ailleurs il faut mettre en place des usines pour la transformation de cette ressource minière. Mais le gouvernement actuel n’a fait que prendre cette bauxite et l’exporter ailleurs. Si les gens voient chaque jour cette terre rouge partir et ils n’en bénéficient pas, ils vont se révolter. Car ce sont des milliards qui quittent Boké chaque jour. »

Plus loin, il a parlé des retombées que la zone de Boké aurait pu bénéficier de cette exploitation : « Avec l’implantation des usines, le manque d’emploi des jeunes pouvait être combattu et la caisse de l’État pouvait aussi en bénéficier. Mais Boké n’a ni route, ni eau, ni électricité et les gens sont en train de souffrir et la bauxite part chaque jour. C’est déplorable et nous sommes en train de vivre les conséquences. Si une seule personne prend l’argent du peuple pour dire qu’il veut la paix, ça ne peut pas aller. »

La présence du Dr Ousmane Kaba à Siguiri s’inscrit dans le cadre d’une visite de courtoisie qui l’a conduit dans quelques sous préfectures de Siguiri dont Doko, Kintinian et Franwalia.