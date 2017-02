Ayant quitté le RPG Arc-en-ciel dans lequel il avait fondu son premier parti, le parti (PLUS), Dr Ousmane Kaba vient de prendre le contrôle d’un nouveau parti politique. C’est le PADES (Parti des Démocrates pour l’Espoir) qu’il dirige officiellement depuis le mercredi 8 février.

En marge de l’ouverture de la session extraordinaire ce jeudi 9 février à l’Assemblée Nationale, le patron du PADES a expliqué pourquoi il a rejoint ce parti.

« J’ai eu des divergences avec le président du RPG Arc-en-ciel (…) L’année dernière au mois de juin, nous avons eu des discussions lorsque le chef de l’Etat a tenu des propos que nous avons condamnés. Nous avons été exclus du RPG Arc-en-ciel sans explication. Dans la même foulée, nous avons été évincés du poste de président de la commission économique », explique Dr Kaba tout en précisant que ce n’est pas le seul motif l’ayant poussé à créer un parti.

«Nous avons été approché par les dirigeants du parti PADES, crée depuis 2012 pour être investi à sa tête. Nous avons bien muri la suggestion. Ensuit, nous avons réfléchi à la situation économique et politique du pays, nous avons fait le constat qu’il y a beaucoup de contradictions dans divers domaines notamment celui de la gouvernance, de l’entente entre les partis politiques et la société civile sur les échéances électorales de la Guinée. Donc, il est temps de renforcer ce dialogue », a expliqué le nouveau patron du PADES.

Abordant le secteur économique, Dr Ousmane Kaba déclare qu’il y a quelques progrès mais, souligne t-il, le gouvernement guinéen n’a plus la capacité financière de satisfaire à la demande d’infrastructures de la Guinée.

« Nous sommes des économistes, nous savons où trouver de l’argent pour développer ce pays. Nous pensons qu’il est de notre devoir de participer au débat sur l’avenir de la société guinéenne dans tous les secteurs. C’est la raison pour laquelle nous avons jugé utile avec des amis de nous battre dans le cadre d’un nouveau parti, le PADES que nous avons décidé d’en faire un lieu de débat », a indiqué à la presse Dr Ousmane Kaba qui précise, par ailleurs, que ce n’est à cause de la haine ni d’une vengeance personnelle qu’il a décidé de prendre les rênes du PADES.

«C’est simplement pour qualifier le débat politique et économique pour qu’enfin la Guinée puisse connaitre l’émergence économique », a-t-il justifié son départ pour le PADES.

Parlant toujours de l’économie, il déclare que malgré le programme de relance post Ebola, la Guinée a connu une croissance extrêmement faible. Aujourd’hui, nous n’avons aucune solution, a fait remarquer l’ancien allié du RPG Arc-en-ciel, pour donner de l’emploi aux milliers de jeunes que nous formons parce que le secteur privé qui doit être porteur de cette croissance et de l’emploi mais malheureusement ce secteur est brimé dans ce pays.

Le tout nouveau président du PADES a, en outre, indiqué que sa nouvelle formation politique n’est ni de l’opposition ni de la mouvance.

«Nous sommes-là pour donner des solutions aux nombreux problèmes de la Guinée (…) Chaque fois que le Gouvernement va faire une action qui va dans le sens du développement économique et la prospérité de la Guinée, le parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) l’appuiera. Mais chaque fois qu’il prendra des décisions qui vont à l’encontre de la liberté ou contribue à la régression économique de la Guinée, nous nous ferons le devoir de porter nos réserves », a prévenu le président du PADES qui a rappelé qu’en 2010 le parti PLUS a été l’initiateur de l’alliance Arc-en-ciel qui a porté le professeur Alpha Condé au Pouvoir avec d’autres partis. Et d'ajouter: "en 2012, nous avons créé le parti RPG Arc-en-ciel par la fusion de 34 partis dont le parti PLUS qui malheureusement n’existe plus.