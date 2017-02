Exclu du RPG Arc-en-ciel, Dr Ousmane Kaba, l’ancien ministre Conseiller à la Présidence, chargé des questions économiques auprès du président Alpha Condé, vient de créer son parti, le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES). Cette semaine, il a reçu votre quotidien en ligne, Guinéenews pour parler de l’actualité brûlante du pays, des raisons de la création de son parti et de ses ambitions politiques pour la Guinée.

Guinéenews: Actualité oblige, nous allons commencer cet entretien par ce tumulte dans le secteur de l’Education. Vous êtes un fondateur d’université. Aujourd’hui, étudiants et élèves sont à la maison et les négociations entre le syndicat et le président Alpha condé ont échoué. Votre état d’âme en tant qu’encadreur ?

Dr Ousmane Kaba: je déplore cette situation. Je souhaite que les parties s’entendent pour que les enfants puissent rapidement rejoindre les classes. L’éducation est la pierre angulaire du développement dans n’importe quel pays et la Guinée ne doit pas faire exception. C’est la première priorité parce que l’homme est objet mais aussi sujet de développement économique. Et si l’éducation est bafouée dans un pays, l’avenir de ce pays est en péril. L’éducation en Guinée a beaucoup de problèmes, ce à tous les cycles. Mais j’ai souvent l’habitude de le dire, le plus important c’est le cycle primaire, ensuite les formations professionnelles. Et les formations universitaires viennent plus tard. Donc il faudrait qu’on fasse tout, pour que ça marche.

Guinéenews: votre université a une faculté de médecine. Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique Abdoulaye Yéro Baldé a interdit cette année des orientations dans cette filière. Comment avez-vous ressenti cette interdiction ?

Dr Ousmane Kaba: c’est une décision absurde. Lorsque nous avons discuté avec lui, il a dit que c’est parce que cette faculté de l’université publique ne marche pas bien. Mais dans ce cas d’espèce, mieux vaut travailler avec pour améliorer ce qui est sain là-bas mais tu ne peux pas peser négativement sur l’université privée qui fait de son mieux et qui a de bonnes formations. De toutes les façons, par principe, nous avons déploré les décisions du ministre qui ont été annoncées uniquement le jour de la rentrée, sans aucune consultation des acteurs, sans planification. Il dit, ‘’cette année. Vous n’allez pas recevoir des boursiers en faculté de médecine dans un pays d’Ebola. Vous n’allez pas recevoir des étudiants en ingénierie dans un pays qui a besoin de techniciens. Vous n’allez pas recevoir des étudiants en tourisme dans un pays où on ne fait que construire des hôtels. Il n’y aura non plus de nouvelles orientations en langue arabe’’. Evidemment, il y a eu beaucoup de réticence, notamment en arabe où tous les imams se sont mobilisés et il est revenu sur sa décision. Il est revenu également sur les autres décisions, y compris l’ingénierie mais en réduisant les coûts de formation. Ce qui va vraiment à l’encontre de la recherche de la qualité. Et en Médecine, il n’a pas voulu revenir sur sa décision parce que c’est uniquement deux universités qui font médecine.

Donc, d’une manière générale, l’Education ne va pas bien. A l’heure où je vous parle, aucune université privée n’a reçu les paiements des factures. Aucune facture n’est payée alors qu’on tend vers le cinquième mois. Beaucoup d’universités se trouvent dans une situation financière fragile et il n’est pas exclu du tout que les universités ferment les portes à la fin de ce mois, si d’ici là l’Etat ne débloque pas les factures dues. Nous faisons des réunions régulièrement avec les fondateurs des universités privées et plusieurs ont souhaité vraiment qu’on arrête tous les cours à la fin de ce mois. Donc, nous allons faire une dernière réunion le lundi (20 février, ndlr) et on risque d’aboutir à une telle résolution parce que simplement elles sont incapables de continuer les cours financièrement.

Guinéenews: parlons politique à présent. Vous venez de prendre les rênes d’une formation politique. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps alors que cela faisait près de 9 mois que vous avez été exclu du RPG Arc-en-ciel ?

Dr Ousmane Kaba: ce n’est pas parce que simplement j’ai été exclu du RPG Arc-en-ciel que j’ai créé le parti PADES. Souvenez-vous que j’avais créé le parti PLUS en 2010 pour participer à la présidentielle. Et deux ans plus tard, en 2012, nous avons accepté de fusionner avec 34 autres partis pour faire le RPG Arc-en-ciel. Malheureusement, le RPG Arc-en-ciel a continué à être géré jusqu’à présent par les structures de l’ancien RPG, contrairement aux accords qui avaient été signés. Lorsque j’ai eu des divergences d’opinion avec le président Alpha Condé, j’ai été exclu sans préavis. Je ne dirais même pas par la totalité du RPG mais par quelques membres du Bureau politique national. Mais ceci dit, c’est parce que j’ai vu que ces divergences continuent dans beaucoup de domaines notamment dans le domaine de la politique économique que j’ai décidé maintenant de créer un autre parti. J’avais eu des propositions de 6 partis. Donc, j’ai choisi un et avec les amis nous avons décidé de nous regrouper pour faire entendre notre voix dans la gestion politique et économique de ce pays.

Guinéenews: en quelques mots, dites-nous les grandes lignes de votre projet de société ?

Dr Ousmane Kaba: nous avons, pour simplifier, deux grands objectifs. Le premier, c’est participer à la défense de la démocratie et des droits de l’homme, le second, c’est promouvoir le développement économique et social de la Guinée. Vous savez que notre pays est confronté à un manque de croissance, à un chômage endémique des jeunes et il n’y a aucune solution aujourd’hui que le gouvernement présente. Le pays est caractérisé par un manque criard d’infrastructures, le gouvernement n’arrive plus à avoir les ressources financières pour faire les infrastructures dans ce pays. Regardez l’état désastreux du réseau routier aujourd’hui.

Donc le PADES est un parti qui va essayer de résoudre les problèmes des Guinéens. Notre priorité sera l’éducation et la santé ; deuxièmement la relance de la croissance économique, l’encouragement au secteur privé et la création d’emploi aux jeunes. Nous avons décidé de faire des propositions. C’est pourquoi nous avons d’ailleurs choisi de n’appartenir ni à la mouvance, ni à l’opposition. Le PADES est un parti orienté vers la recherche de solution aux problèmes pratiques des Guinéens notamment ceux économiques. Il faut que le pays-là soit prospère. Mais pour y arriver, il y a des conditions. Il faut une bonne éducation, il faut que les infrastructures de base soient là. Et nous, nous savons où trouver de l’argent pour réaliser ces infrastructures.

Je voudrais rajouter que ce parti est différent des autres. La liberté d’opinion est tolérée dans ce parti. C’est un parti des intellectuels, des jeunes, des femmes, des paysans…Tout le monde est libre de s’exprimer dans ce parti. Personne ne sera exclu, personne ne sera brimé pour avoir défendu des positions.

Guinéenews: votre parti va-t-il se présenter aux élections communales prochaines ?

Dr Ousmane Kaba: je ne crois pas. Je pense que c’est très tôt pour le PADES, à moins que les élections ne se tiennent à la date prévue. Mais évidemment si les élections sont reculées et que nous sentons que nous avons des militants capables, pourquoi pas!

Guinéenews: vous êtes l’un des négociateurs du projet Kaleta. Certains avaient prédit que le projet est mal ficelé. Et aujourd’hui, la capitale guinéenne est replongée dans le noir. Est-ce que vous ne leur donnez pas raison ?

Dr Ousmane Kaba: non, pas du tout! Ce que moi j’ai fait, c’est de trouver de l’argent pour faire Kaleta parce que j’étais le président de la commission de coopération Guinée-Chine. C’est à ce titre que j’ai trouvé le financement pour Kaleta. Ceci dit, je n’étais pas présent au moment de la mise en œuvre, de la passation des marchés ou à l’exécution du projet, je n’étais pas impliqué. Moi, j’ai été impliqué dans la recherche de financement. Personnellement, je ne pense pas que Kaleta est un fiasco.

Ce qui est sûr, c’est que la politique est globale. Je pense que nous avons des problèmes d’environnement. D’abord, traditionnellement la saison sèche est appelée la période d’étiage pour les barrages. Il faut donc faire d’autres ouvrages pour réguler le débit d’eau en toute saison mais aussi tenir compte de la préservation de l’environnement. Malheureusement, la Guinée subit un déboisement intempestif, elle est régulièrement brûlée pendant la saison sèche. Ce qui nous interpelle tous à porter beaucoup d’attention pour la préservation de l’environnement, sinon la Guinée va être très vite victime du réchauffement climatique.

Guinéenews: vous avez dit la dernière fois que malgré le programme de relance post-Ebola, la Guinée a connu une croissance extrêmement faible. A ce rythme, pensez-vous que les prévisions faites par le gouvernement sont tenables ?

Dr Ousmane Kaba: à ce rythme auquel nous avançons, je ne pense pas qu’on puisse faire des croissances comme ce qu’on voit par exemple en Côte d’Ivoire qui a un taux de croissance de 10%. Parce que je ne vois aucune politique économique en vigueur qui puisse permettre d’atteindre ce taux de croissance. Donc, la croissance va continuer à être relativement faible en Guinée pour les années à venir, à moins que la politique économique change complètement.

Guinéenews: vous êtes député à l’Assemblée Nationale où vous avez dirigé pendant un bon moment la commission Economie et Finances. Dites-nous comment fonctionne le budget du parlement ?

Dr Ousmane Kaba: Je n’en connais absolument rien. Parce que le budget du parlement n’est pas discuté en plénière. C’est l’un des plus grands scandales que je n’ai jamais vu. Le parlement guinéen regarde le budget de toutes les autres institutions, y compris celui de la présidence de la République mais, le budget du parlement n’est pas du tout discuté en plénière.

Guinéenews: mais en tant qu’ancien président de la commission Economie et Finances, qu’est-ce que vous avez fait à l’époque pour que le budget soit discuté en plénière ?

Dr Ousmane Kaba: j’ai donné mes avis. Et j’avoue que cela fait partie des contentieux que nous avons eus au niveau de l’Assemblée Nationale. C’est tout cela qui a abouti à mon éviction comme président de la commission financière. Parce que j’étais de ceux qui pensaient, conformément à la loi, que le budget devrait être discuté. Malheureusement, le bureau de l’Assemblée nationale et son président ne partageaient pas cet avis et ça a été l’une des grandes divergences que nous avons eues au niveau de l’Assemblée Nationale.

Guinéenews: votre mot de la fin ?

Dr Ousmane Kaba: je pense que les Guinéens doivent être optimistes. J’invite vraiment tous les intellectuels et toutes les personnes capables en Guinée de rejoindre le PADES qui est un parti ouvert à toutes les régions naturelles, à toutes les compétences en Guinée. Et je souhaite vraiment que les Guinéens, les plus capables, les plus diplômés, ne fuient pas la politique parce que vous savez que la nature a horreur du vide.

Interview réalisée par Nassiou Sow