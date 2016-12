La problématique de l’application de l’accord politique du 12 octobre 2016 a été évoquée ce samedi 24 décembre au siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Le Vice-président du parti, le Dr Fodé Oussou Fofana a rappelé que cet accord a été signé après l’engagement du président Alpha Condé à le respecter et à le faire respecter.

«L’accord politique inter guinéen n’est pas l’accord de l’UFDG. C’est l’accord du peuple de Guinée. Et cet accord a favorisé la paix, l’accalmie dans ce pays », a-t-il indiqué tout en rappelant que ledit accord a été signé par le gouvernement, la mouvance et l’opposition en présence de plusieurs observateurs, notamment des diplomates.

Selon le président du groupe parlementaire libéral démocrate, le mode de désignation des chefs de quartiers et districts a été proposé par la mouvance et le gouvernement : « Si certains du RPG Arc-en-ciel, au niveau de l’Assemblée nationale, décident de mettre en cause l’accord, mais c’est un accord proposé par leur gouvernement. Nous n’avons rien à y avoir. Si cela ne marche pas, c’est qu’il n’y a plus d’accord. Le code électoral dit que les chefs de quartier doivent être élus. Le gouvernement nous a dits qu’il n’a pas les moyens d’organiser les élections. On a trouvé une solution intermédiaire pour la paix. Le RPG Arc-en-ciel a proposé le système électoral indirect. […] Nous avons pensé que c’était une solution acceptable. Maintenant, si le même gouvernement veut revenir sur sa position, cela ne doit étonner personne parce qu’aucun accord n’a été respecté par M. Alpha Condé. »

Au fur et à mesure que Fodé Oussou parle de cet accord, son discours devient menaçant: «ce qui est clair dans ce pays, c’est qu’on ne peut plus nommer les chefs de quartier parce que si M. Alpha Condé et son gouvernement essaient de nommer les chefs de quartier…, évidemment, nous allons, nous aussi, nommer nos chefs de quartier. Nous allons nommer nos maires. Ce n’est pas compliqué. C’est tout. »

Puis il ironise : « Il y en a qui ne comprennent pas ce qu’on appelle Ghoul hou Allahou [ahadou]. (Verset coranique faisant allusion à l’unicité de Dieu, ndlr). Ils ne comprennent que ghoul yaa anyouhal kafiroune (Verset coranique faisant allusion aux mécréants.) Si cela ne marche pas avec le premier, ça marchera avec le deuxième. » Comme pour dire qu’ils feront recours aux manifestations si l’accord du 12 octobre n’est pas respecté.