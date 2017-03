Quelques heures avant le verdict de la justice dans le différend opposant l’UFDG à l’ancien exilé, Bah Oury, le président du groupe parlementaire libéral- démocrate, Dr Fodé Oussou Fofana, a réagi au micro de Guinéenews pour donner sa version.

Tout verdict que la justice rendra aujourd’hui, pour nous, c’est un non-évènement. Cela ne nous fait ni chaud, ni froid. Pour nous, Bah Oury est exclu conformément à nos règlements et statuts à la demande du bureau exécutif, de nos fédérations et de nos militants. Un parti est une association. Par conséquent, la justice ne peut pas nous imposer quelqu’un qu’on a exclu. Nous savons qu’elle a reçu des instructions. Par conséquent, la justice ne peut pas valider l’exclusion de Mamadou Barry et nous imposer Bah Oury. Que nos militants sachent : quel que soit le verdict, si nous nous sentons lésés, nos avocats feront appel. Or, l’appel est suspensif. Je pense aussi que si Bah Oury avait la moindre légitimité, il pouvait ne pas aller à la justice. Au contraire, il aurait dû passer par la base. Malheureusement, il n’a aucun militant derrière lui, aucun député qui le soutient, aucun responsable, qui le soutient. Pour nous, il est exclu. Donc, son exclusion est derrière nous. Regardez, quand le RPG-Arc-en-ciel a exclu Dr Ousmane Kaba, celui-ci n’est pas allé à la justice mais a créé plutôt son parti. L’appel que je lance à Bah Oury, c’est de dire que dans l’attaque de la résidence présidentielle, il est considéré comme le cerveau de l’attaque. Aujourd’hui, il s’est arrangé avec M. Alpha Condé, qui l’a gracié. Mais Fatou Badiar et AOB sont en prison, alors que lui monte et descend, il n’est pas inquiété. Personnellement, au lieu d’ouvrir un nouveau front, je pense qu’il n’a qu’à aller vers M. Alpha Condé pour négocier leur libération. C’est quand même lui qui est considéré comme le cerveau. Il doit agir pour faire libérer AOB. Donc, à nos militants et militantes, je rassure que Bah Oury est définitivement exclu. Pour nous, c’est du passé.