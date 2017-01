Dr Faya Lansana Millimono vient de rafler, devant le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l’opposition, «Le grand prix de l’homme politique de l’année 2016 » en Guinée, décerné par JOSEPROD (maison de production), en collaboration avec la RTG et l’institut de sondage d’opinion de Guinée. C’était le vendredi 10 janvier 2017 à l’occasion d’une cérémonie tenue dans un hôtel huppé de la place, en présence des membres du gouvernement, des responsables politiques, des hommes d’affaires, de culture… Ce prix vise à magnifier les efforts de ses récipiendaires pour, apprend-on, leur contribution de qualité au développement du pays et au bien-être de la population.

Arrivé en tête de ce sondage devant le chef de l’Etat et le chef de file de l’opposition guinéenne, Dr Faya Millimono exprime toute satisfaction : « C’est un grand honneur. Il y a eu un sondage qui a été fait, trois personnalités sont arrivées en tête dont le président de la République, le Pr Alpha Condé, le chef de file de l’opposition, El hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo et moi-même. J’ai été plus qu’honoré de savoir que parmi les trois personnalités qui sont arrivées en tête, j’ai été désigné par le public comme la première personnalité politique devant le président de la République qui vient en deuxième position et le chef de file de l’opposition, qui est venu en troisième position. C’est vraiment un très grand honneur. Et nous remercions le public de nous avoir fait cet honneur. Nous pensons que cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire ne passe pas inaperçu devant le peuple de Guinée ».

Pour le président du BL, l’essentiel n’est pas d’occuper la tête, mais de s’y maintenir. « Je dédie cet honneur aux militants et sympathisants du Bloc Libéral et les différents responsables, qui d’ailleurs, m’avaient fortement accompagné à l’hôtel où nous sommes restés jusque tard la nuit. Cela veut dire que nous avons besoin de continuer dans la même direction et nous avons besoin de faire d’avantage. Parce qu’il ne suffit pas d’être au top, mais s’y maintenir. Nous croyons pouvoir continuer à travailler pour mériter la confiance des citoyens de ce pays ».

Selon notre consœur Zinédine Kouyaté, journaliste à la RTG, productrice télé de JOSEPROD, le projet a été initié en guise de récompense pour élire les meilleurs acteurs sociopolitiques de Guinée en 2016 à l’issue d’un sondage effectué sur un site international de sondage à travers lequel le public avait accès pour son vote et aussi avec l’institut de sondage d’opinion de Guinée afin de voir qui dans les différentes catégories pouvait avoir autant d’impact près du public. Plusieurs catégories ont été concernées : culturel, manager de foot, club de foot, homme politique, hommes d’affaires, personnalités préférées de l’année, les femmes d’affaires, les entrepreneurs, les entreprises, les banques, les sociétés de téléphonie qui ont tous répondu à l’appel.

En plus des personnalités politiques, le classement dirigé par un jury a donné d’autres prix aux acteurs d’autres secteurs d’activités. Dans la catégorie société de téléphonie, Orange Guinée est venue en tête, suivie d’Areeba Guinée et de Cellcom Guinée. L’artiste de l’année est soul Bangs, suivi d’Azaya et Kandia Kora. Dans la catégorie présentatrice télé, Aya Diawara a pris la tête devant Djaka Camara et Magbè Konaté. Dans la catégorie club de foot, le Horoya FC vient en tête, suivi de l’ASK. Au niveau des ministres, Siaka Barry, le ministère de la Culture vient en tête suivi de Moustapha Naîté, ministre de l‘Emploi des Jeunes et Gassama Diaby, ministre en charge de la Réconciliation nationale. Au niveau des hommes d’affaires, Antony Souaré vient en tête suivi de Kaba GUITER et KPC.