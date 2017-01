Après avoir passé près d’un an à la tête du département de la Santé, le ministre Dr Abdourhamane Diallo a reçu votre quotidien en ligne. Il nous a parlé des activités qu’il a eues à mener au cours de cette année et des perspectives à court terme qu’il a envisagées.

Guinéenews : il y a exactement 11 mois que vous êtes à la tête de ce département, dites-nous comment se porte aujourd’hui le système sanitaire guinéen.

Dr Abdourahamane Diallo: vous savez qu’à la suite de la maladie à virus Ebola, un constat a été fait sur le système de santé en Guinée. Une épidémie qui a été sévère de par son étendue puisque 33 des 38 districts sanitaires ont été touchés. Elle a été aussi sévère par le nombre de victimes parce que même le personnel de santé n’a pas été épargné, 115 agents sanitaires y ont perdu la vie. Alors pourquoi cette sévérité, c’est parce que le système de santé n’était pas préparé dans toutes ses composantes. Les infrastructures ne répondaient pas aux normes, les centres de santé et de traitement épidémiologiques construits avec l’apparition du virus Ebola n’existaient pas, les laboratoires, les moyens diagnostics que nous avons aujourd’hui, n’existaient pas à l’époque. En termes de ressources humaines, il y avait un déficit énorme en nombre et en qualité. Bref, c’est pour vous dire que le système de santé n’était vraiment pas qualifié. Voilà pourquoi, on dit aujourd’hui qu’il est en reconstruction carrément. Nous avons ce qu’on appelle le PNDS (le plan national de développement sanitaire) qui est un plan de 10 ans et l’application et l’opérationnalisation des trois premières années de ces 10 ans, nous l’appelons le plan de relance et de résilience du système de santé. Ce qu’il faut dire aujourd’hui, en une année, beaucoup de chose ont été faites dans l’amélioration de notre système de santé.

Guinéenews : vous voulez dire par là que même, on ne le souhaite pas, en cas de nouvelle épidémie, votre le système sanitaire guinéen peut y faire face ?

Dr Abdourahmane Diallo: ce qui est sûr, c’est que la Guinée est nettement mieux préparée à combattre des épidémies contre lesquelles elle n’était pas capable de faire face avant l’apparition du virus Ebola. Vous savez qu’à chaque installation du nouveau gouvernement, chaque ministère reçoit une lettre de mission. Ce qui est bien, cette fois, ces lettres de mission ont été préparées en collaboration avec les ministères en question, naturellement en tenant compte des priorités gouvernementales. Le premier objectif stratégique de notre lettre de mission, c’est le renforcement de la prévention et de la lutte contre la maladie et les situations d’urgences. Le système de surveillance qui est mis en place aujourd’hui, est du niveau communautaire. Il ya plus de 5 000 agents de santé communautaire qui ont été formés et déployés dans le pays juste pour la surveillance communautaire. A date, nous avons 8 équipes pour 8 régions complètement formées et équipées de moyens logistiques, sanitaires et même de matériels informatiques. Ces équipes sont mêmes capables de déployer un hôpital rural en urgence. Ce qui est intéressant, c’est que nous maintenons ces formations par des répétitions régulières. Donc, ne serait-ce que juste cette surveillance épidémiologique renforcée qui est là et qui nous permet de détecter toute menace à temps, c’est une avancée. En plus, les moyens diagnostics existent aujourd’hui.

Guinéenews : peut-on connaître le contenu de votre lette de mission ?

Dr Abdourahmane Diallo: notre lettre de mission s’articule autour de 5 points stratégiques qui viennent tous du PNDS. Le premier, c’est le renforcement de la prévention et de la lutte contre la maladie et des situations d’urgences. Le deuxième, c’est la promotion de la santé de la mère et de l’enfant. Le troisième, c’est l’amélioration de l’offre de soins de qualité à la population. Le quatrième, c’est le renforcement du système de santé en général et le cinquième, c’est l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de la santé. Dans chacune de ces enveloppes, il y a une série d’interventions qu’on met en place et qui permet d’atteindre ces objectifs. Et ces activités sont déjà en cours.

Parmi ces activités, nous avons identifié quelques-unes que nous considérons comme étant prioritaires. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes. La première, c’est l’amélioration des services des urgences au niveau de nos hôpitaux parce que la situation était vraiment déplorable à ce niveau. L’accueil, le cadre, la disponibilité du personnel qualifié, la disponibilité pour la prise en charge immédiate, les équipements qu’il faut, les procédures qu’il faut pour transférer les malades, une fois stabilisés, vers les services spécialisés. Voilà quelques points qu’on voudrait améliorer. En plus, il y a le renforcement du système de santé communautaire et le renforcement de la vaccination de routine. La vaccination de routine a été sérieusement freinée ces dernières années particulièrement avec la maladie à virus Ebola. Donc aujourd’hui, il est fondamentale de renforcer cette pratique. La quatrième priorité, c’est la disponibilité des produits. Comment assurer une disponibilité continue et régulière des produits de qualité au niveau des formations sanitaires. Cela passe forcement par un renforcement de la scène nationale d’approvisionnement. Il fallait donc renforcer les capacités de la pharmacie centrale de Guinée, d’une part et d’autre part, il faut donc renforcer la scène de distribution des produits à l’intérieur du pays à travers un bon système d’information de gestion logistique et un bon système de contrôle des inventaires. Voilà en quelques mots le contenu de notre lettre de mission et quelques activités que nous avons considérées comme étant prioritaires sur cette lettre de mission.

Guinéenews : des acquis certes, mais vous convenez avec moi monsieur le ministre qu’il reste encore des efforts à fournir notamment dans le secteur privé. Par exemple, il y a une floraison des cliniques à Conakry qui, malheureusement ne répondent pas tous aux normes sanitaires ?

Dr Abdourahmane Diallo: je ne sais pas s’il faut les appeler clinique, en tout cas, il y a beaucoup de pratiques déplorables qui se font un peu partout. Mais la réponse à votre question, c’est oui. En fait, l’inspection générale de la santé en collaboration avec le service du colonel Tiegboro et dans le cadre de la pharmacie en collaboration avec le syndicat des pharmaciens de Guinée, nous avons organisé des descentes dans plusieurs endroits. En fait, il y a plus de 300 structures qui ont été fermées par-ci et par-là.

Pour ce qui est des cliniques, il y a des établissements qui étaient là sans le moindre agrément. Parfois, vous trouverez des établissements qui ont un agrément mais qui n’ont pas de système d’exploitation ou encore vous trouverez des établissements qui ont tous ces documents mais les gens qui y pratiquent à l’intérieur ne sont pas qualifiés, n’ont même pas de diplôme de médecin pour pouvoir exercer la profession. Ou alors, vous trouverez des structures qui n’ont rien de tout de ceci, à part un petit panneau qui dit juste « clinique médicale » ainsi de suite. Donc à la suite de ces descentes, un certain nombre de recommandations ont été faites pour ceux qui avaient des documents administratifs plus ou moins conformes à la loi, je veux parler par exemple d’agréments expirés, mais celles qui n’avaient même pas d’agrément ou de personnel qualifié, ont été purement et simplement fermées. Mais comme vous pouvez imaginer, aujourd’hui vous pouvez fermer une clinique, demain, vous faites deux virages, vous trouverez la même clinique qui a été cadencée, rouverte à quelques mètres de là. Et malheureusement, on ne peut pas poster un agent partout. Mais ce n’est qu’un aspect de contrôle.

Nous, ce que nous voulons avoir en amont, c’est d’avoir les instruments de gouvernance qu’il faut. Les ordres professionnels par exemple, c’est capital. On ne peut pas imaginer un pays où on fait une offre de service sans un ordre professionnel qui permet de réguler ce secteur. Prenez l’ordre national des professionnels de la santé par exemple, il a trois compétences: réglementaire, administrative et juridictionnelle. Vous savez dans les autres pays, le conseil national de l’ordre s’assure que toutes ces conditions sont remplies avant de recommander une approbation, avant qu’un agrément ne soit donc donné. Cela, c’est en amont. Secundo, quand vous respectez tout ce qui est règle d’éthique, de déontologie médicale, qu’il s’agisse du secteur privé ou du secteur public, c’est le conseil national de l’ordre qui s’en occupe. En fait, ce conseil peut même révoquer l’agrément, la pratique d’un individu parce que la personne a violé les règles d’éthique et de déontologie. En Guinée, les conseils c'est-à-dire, celui de l’ordre des chirurgiens dentistes, des médecins et celui des pharmaciens que nous avions en place devaient être renouvelés depuis 2006. Ils sont caducs et n’ont aucune légitimité.

Guinéenews : est-ce que vous vous êtes personnellement impliqué pour le renouvellement de ce conseil ?

Dr Abdourahmane Diallo: quand je suis arrivé, l’une des premières choses sur lesquelles je me suis penché, c’est sur ces instruments de gouvernance. Sur les trois conseils, j’ai renouvelé deux. Le premier qu’on a renouvelé en bonne et due forme, c’est le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes. Pour le conseil national de l’ordre des médecins, ça été très compliqué parce qu’il y avait une divergence d’opinion entre les plus anciens et les plus jeunes. Les textes ont été écrits, il y a longtemps. Mais ce que nous avons fait, nous avons légitimé le bureau qui existait et on lui a donné une feuille de route bien claire qui commence par le toilettage des textes pour les mettre à jour. Il y a le troisième, celui des pharmaciens, dont la procédure de renouvellement est en cours.

Guinéenews : justement parlant de l’ordre des pharmaciens, récemment vous avez dénoncé des pratiques dans ce secteur… où on en est avec le cas de grossistes-distributeurs de médicaments, pensez-vous pouvoir assainir ce secteur ?

Dr Abdourahmane Diallo: je partage ceci avec vous. On prend l’exemple des pays de la sous-région comme le Mali, la Cote d’ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina, le Ghana, le Togo, le Niger… Dans la sous-région donc, la Cote d’ivoire a 833 pharmacies, 4 grossistes; le Mali, 4 ; le Sénégal, 4 ; la Mauritanie, 3 ; le Burkina, 3 ; le Gabon n’a que 2…, chez nous en Guinée pour le moment, nous en avons identifié 96 grossistes. C’est énorme ! Personne ne peut connaître exactement le nombre de médicaments qu’on débarque ici. Vous savez, dans les autres pays, la loi ne restreint pas le nombre de grossistes distributeurs mais, les critères d’établissement sont sévères et doivent être respectés. Ce qui fait que, si l’on respecte ces critères, très peu de sociétés se qualifient. Optimiste, oui ! J’ai évoqué ce problème en Conseil de ministre qui a été soutenu. Mais, on ne s’est pas arrêté-là, le travail continue et nous avons décidé de revisiter tous les agréments. Parce que ne serait-ce que respecter ce que les textes disent, permettrait vraiment d’assainir ce secteur. C’est un sérieux problème car il y va de la santé et du bien-être de la population. En fait, nous avons défini tous les critères d’évaluation de ces grossistes-distributeurs. Critères administratifs (arrêté, agrément…), critères de fonctionnalité, de terrain et une grille de notation. …On les passera tous au peigne fin et ce qui est important, c’est tout le gouvernement qui s’est vraiment engagé.

Guinéenews : à l’intérieur du pays, il y a également d’énormes problèmes. Manque d’infrastructures, de personnel qualifié et d’équipements. Qu’est ce que vous avez fait dans ce sens pour y remédier ?

Dr Abdourahmane Diallo: on a élaboré un plan national de développement d’infrastructures sanitaires pour l’ensemble du pays, de Conakry jusqu’à Lola. Tous les besoins pour tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il y a naturellement des infrastructures à construire, à rénover et d’autres pour lesquelles il faut une extension etc. Sur les travaux de génie civil en cours de réalisation sur le financement du budget national de développement, vous avez 7 hôpitaux préfectoraux et j’étais sur le terrain récemment, le dernier que j’ai vu est celui de Boffa où il y a 22 bâtiments qui sont en train d’êtres construits. En plus de Boffa, vous avez les hôpitaux préfectoraux de Gaoual, Fria, Dabola, Kérouané, Guéckédou et Lola. Les centres de santé améliorés et les CMC sont aussi en cours dans toutes ces préfectures. Pour les centres de santé urbains, il y a Ratoma, Coyah, Guékedou, Siguiri…. et vous avez les 4 structures sanitaires qui sont en fait des sièges de programme tel que le programme de lutte contre la lèpre, la trypanosomiase humaine africaine.

Mais nous n’avons pas que le budget national de développement, il y a aussi le financement extérieur. Par exemple, sur financement de l’Arabie Saoudite, nous avons 4 gros centres de santé améliorés: un à Matoto, un à Maférinyah, un à Diécké (N’Zérékoré) et un à Banankoro et les trois derniers que je viens de citer sont finis. Le président de la République avait promis en 2015 à la population d’offrir, un hôpital régional universitaire à chaque région naturelle du pays. Quand je suis arrivé, il m’a personnellement confié ce dossier et m’a demandé d’en faire une priorité. J’en ai fait une priorité et j’ai travaillé avec mes collègues. Nous avons obtenu pour le moment un financement complètement bouclé pour deux hôpitaux et nous avons décidé de commencer par les régions naturelles les plus éloignées : Kankan et N’Zérékoré. Cela va être des hôpitaux universitaires avec une capacité d’hospitalisation de 200 lits chacun. Ce qui va permettre de désengorger Conakry et qui va permettre d’élargir nos capacités de prises en charge en termes de travaux techniques. Les équipes de bailleurs ont venu, on les a amenés sur le terrain. Il y a peut-être trois semaines, j’étais à Kankan pour visiter le terrain de 5 hectares qui est réservé pour la construction de cet hôpital dont le contrat a été même signé, après sa ratification à l’Assemblée.

Guinéenews : en attendant la réalisation de ces infrastructures, comment comptez-vous faire pour améliorer les soins sanitaires offerts par les médecins qui sont d’ailleurs très minoritaires dans la quasi-totalité des hôpitaux préfectoraux ?

Dr Abdourahmane Diallo: courant 2016, nous avons travaillé sur 114 infrastructures. Ce qui est énorme pour un département en un an. Toutes les régions administratives sont touchées par nos projets d’infrastructures.

Maintenant, s’agissant du personnel, est-ce que vous savez que 60 % du personnel de la santé se trouve à Conakry et environ, je veux parler de Coyah et Dubréka. Alors que Conakry n’a que 20 % de la population. Si vous prenez la catégorie des médecins, 80 % sont ici. A l’intérieur, il y a près d’une dizaine de préfectures qui n’ont, chacune, qu’un seul médecin et qui fait office de pédiatre, de gynécologue, de chirurgien, bref de tout. C’est pour cela que dans le plan national de développement sanitaire, on a été clair. Nous avons dit qu’en 5 ans, nous avons besoin de recruter 10 000 agents de santé. Donc si vous faites le calcul, c’est 2000 par an. Ce qui devait commencer depuis 2015. Voilà pourquoi avec le recrutement en cours, nous sommes en train de rattraper progressivement ce retard. Ceci pour palier à l’insuffisance du personnel à l’intérieur. Nous allons déployer toutes ces personnes recrutées vers l’intérieur du pays, il n’y aura pas d’affectation sur Conakry.

Concernant les équipements, c’est en cours. Par exemple, les 14 centres de santé dont je vous ai parlés, les équipements sont déjà arrivés, même les ambulances. Et pour les autres, les équipements sont prévus. L’idée pour nous, c’est d’améliorer l’infrastructure, l’équipement et le personnel. Car, pour améliorer le système de santé, il faut agir sur toutes les composantes.

Guinéenews : nous allons parler d’un fait insolite qui s’est passé la dernière fois au CHU Ignace Deen où vous vous êtes rendu pour voir une femme enceinte qui attend des quintuplés, qu’est-ce vous avez ressenti ce jour en voyant cette femme étant donné que l’infrastructure qui l’accueille est incapable de lui donner les soins appropriés ?

Dr Abdourahmane Diallo: je vais être un peu prudent sur cette question parce que je ne veux pas rentrer dans les dossiers médicaux des patients. Je n’irai pas jusqu’à dire que l’hôpital est incapable. Il faut séparer deux choses techniquement : il y a la gestion de la grossesse quintuple jusqu’à l’accouchement et la prise en charge des nouveau-nés. C’est une grossesse à haut risque, c’est vrai mais nos services sont parfaitement capables de suivre cette grossesse et de césariser cette femme. Là n’était pas le problème. Le problème c’est que, les grossesses multiples arrivent rarement à terme. Il était difficile de savoir dans quelles conditions ces nouveau-nés viendraient au monde et quels seraient les besoins en réanimation. Nos services ont donc décidé de ne prendre de risques mais, il était surtout question de prise en charge de ces nouveau-nés qui seront inévitablement prématurés.

C’est vrai, en tant que ministre de la santé, j’aurais souhaité que tout cela se passe ici, j’aurais souhaité ne mettre personne en avion pour une évacuation médicale. Et c’est précisément pour cette raison que je suis en train de déployer tous les moyens dont je vous ai parlé tout à l’heure. L’hôpital Donka, par exemple, aura 635 lits mais à coté de ces lits, il y aura 15 salles d’opération et en termes de diagnostic, on aura tout ce qu’il faut pour l’imagerie. On aura non seulement un scanner mais, on aura même une imagerie par résonnance magnétique. Et pour les examens biologiques, on aura tout ce qu’il faut comme plateforme technique allant dans ce sens et surtout la réanimation, la pise en charge des situations d’urgence. Bref, on aura un plateau technique digne de ce nom qui nous permettra de réduire énormément les évacuations sanitaires.

Guinéenews : vous avez sûrement entendu une affaire de détournement, relayée notamment par une radio privée de la place et qui s’est passée à l’hôpital Ignace Deen. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire ?

Dr Abdourahmane Diallo: il y a eu, c’est vrai, des inquiétudes au niveau de la gestion financière de l’hôpital Ignace Deen. D’abord, je vais juste rappeler une chose, l’hôpital Ignace Deen est un hôpital national, c’est un EPA (Etablissement Publique et Administratif) doté d’une personnalité morale et d’une autonomie de gestion. Tous les EPA ont leur autonomie de gestion. La direction d’Ignace Deen, a saisi elle-même l’inspection des finances et l’inspection générale de la santé. Nous nous avons envoyé une inspection, les finances ont envoyé une inspection et le président de la République a pris cette affaire tellement au sérieux que lui-même il a envoyé une inspection d’Etat. Vous savez, ce n’est pas pour tous les coups qu’on envoie une inspection. Quand on envoie une inspection d’Etat, c’est que vraiment on a pris la situation au sérieux. La mission a travaillé et a produit un rapport préliminaire. Quand on produit un rapport préliminaire, c’est pour que les parties prenantes en prennent connaissance du contenu et aient l’opportunité de réagir pour clarifier le contenu. Donc, on l’a reçu et avec la direction de l’hôpital Donka, nos services ici et l’inspection d’Etat, on s’est réuni. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles nous n’étions pas d’accord, nous avons partagé nos remarques avec la mission, on a échangé sur plusieurs points et la mission est repartie avec ces informations supplémentaires et les observations qu’on leur a données. La mission est en train donc de mettre à jour le rapport final. C’est ce que nous attendons.

Guinéenews : quelles sont les actions prioritaires de votre département pour l’année 2017 ?

Dr Abdourahmane Diallo: d’abord, il faut savoir que les objectifs qui se trouvent dans notre lettre de mission 2016 tiennent toujours mais cependant, je voudrais faire ressortir quelques-unes de nos actions prioritaires 2017. Je vous ai parlé de toutes les infrastructures en construction, celle qu’on a commencé en 2016, il faut les finir en 2017, il faut les équipés. Cette année on a commencé le processus de recrutement, il faut qu’en 2017 le personnel soit posté là où il faut à l’intérieur du pays et les projets sur lesquels nous avons travaillé en 2016 et qui n’ont pas commencé. Nous voulons les démarrer en 2017. Je voudrais aussi que la santé communautaire soit une santé efficace, professionnelle et qu’elle soit mise en place, courant 2017. J’ai déjà informatisé le système national d’information sanitaire pour la première fois en Guinée, l’information remonte de la périphérie vers le niveau central comme il faut. Je veux aussi informatiser le système national de gestion des produits pharmaceutiques et renforcer le programme élargi de vaccination.

Guinéenews : quel message avez-vous à lancer à l’endroit du personnel sanitaire surtout en ce qui concerne le changement de mentalité de certains?

Dr Abdourahmane Diallo: je commencerais à rendre un vibrant hommage au personnel de santé. C’est vrai, il y a des difficultés. C’est vrai qu’il y a des individus qui essaient parfois de profiter des situations mais il faut reconnaître malgré les difficultés qu’il y a globalement des vies qui ont été sauvées quand même. Mais par la même occasion, je voudrais inviter tout le monde à être sensible à ses responsabilités citoyennes. Si aujourd’hui, on dit que les césariennes sont gratuites, que les accouchements sont gratuits, vraiment on ne devrait pas faire payer à quelqu’un. Le ministère a acheté l’équipe de césarienne et les a distribués partout dans le pays. Personnellement, j’ai assisté au départ des camions, je suis allé à l’intérieur m’assurer de la disponibilité des kits d’accouchement et de césariennes au niveau des formations sanitaires. Avec tout ce matériel, franchement on ne devrait pas faire payer à une femme pour l’accouchement ou la césarienne. Vous savez, il y a la police extérieure et la police intérieure. La police extérieure, c’est la loi. Aujourd’hui, si je suis au courant qu’un hôpital ou une personne est en train de faire payer à quelqu’un pour la césarienne, je sévirais avec la plus grande rigueur mais j’aurais souhaité de ne même pas en arriver là. J’aurais souhaité que la police intérieure de chacun prenne le dessus.

Guinéenews : un vœu pour 2017 ?

Dr Abdourahmane Diallo: je souhaite que 2017 arrive et se déroule dans la santé, la paix, la quiétude et la joie pour tout le monde. Je souhaite également qu’au cours de cette année, nous puissions améliorer notre système de santé de façon pérenne.

Interview réalisée par Nassiou Sow