Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Cheick Sako vient de confirmer à Guinéenews que la chambre d'accusation de la Cour d’appel de Dakar a ordonné l'extradition en Guinée de Toumba Diakité. Mais le suspect, en cavale depuis fin 2009, ne pourra être extradé que par un décret du président de la République du Sénégal.

« Oui, je viens de recevoir un message m'informant que la cour de cassation a ordonné l'extradition de Monsieur Diakité » , nous a confirmé Me Cheick Sako dans un bref entretien téléphonique. « Pour savoir quand il sera extradé, c'est un autre cas… Le président de la République sénégalais devra prendre un décret dans ce sens », a-t-il poursuivi en répondant à notre question à savoir quand celui qui a tenté d'assassiner Moussa Dadis Camara sera reçu en Guinée.

Suspect dans le dossier du 28 septembre, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis avril 2010. Plus de six ans après, il a été arrêté en décembre 2016 par la gendarmerie sénégalaise. « Cette arrestation et cette éventuelle audition vont permettre d'aller rapidement dans la procédure d'instruction du dossier », a exprimé lundi le ministre de la Justice Cheick Sako.