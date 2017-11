Dossier BSGR : La Cour de justice de la CEDEAO confirme la condamnation de l’Etat guinéen

La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a confirmé, courant octobre dernier, sa décision du 16 février 2016 condamnant l’Etat guinéen au préjudice d’Ibrahima Sory Touré et Issiaga Bangoura, les deux employés du groupe BSGR du Roi du diamant Benny Steinmez. Avec cette confirmation de l’arrêt de février 2016, la Guinée doit verser les 30 millions de FCFA à monsieur Ibrahima Sory Touré et 15 millions à Issiaga Bangoura.

La Guinée est également condamnée aux entiers dépens et frais engagés pour la présente procédure d’opposition, soit au versement de la somme de 3000 000 CFA à chacun de Touré et Bangoura.

Au motif que celle-ci a été faite hors délai, la cour a jugé irrecevable le dernier recours de l’Etat guinéen.

La Cour a aussi estimé que les arguments formulés par la République de Guinée à son appui ne sont nullement fondés. En conséquence, elle l’a débouté du surplus de ses intentions. Et, elle a confirmé « caractère arbitraire de la détention des requérants, la violation du Droit à un recours effectif (puisqu’ils n’ont pu contester en Guinée la validité de la procédure et demander son annulation et sa clôture), la violation des principes de l’égalité des armes et du contradictoire (les requérants n’ayants pas pu avoir accès au dossier) et la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.»

Une des nombreuses procédures en lien avec le contentieux BSGR – Etat guinéen (entre autres, il y a aussi une procédure pendante de la CIRDI), le dossier des deux employés guinéens a été initié en 2013 par le gouvernement. Les deux employés guinéens avaient été arrêtés suite à l’arrestation aux Etats-Unis, le 14 avril 2013, de Frédéric Cilins, ancien interprète à BSGR, alors accusé « d’avoir entravé une procédure judiciaire et tenté de corrompre la justice pour faire disparaitre des indices de corruption concernant une convention entre BSGR et la Guinée.»

Ils avaient été arrêtés comme témoins dans un premier temps, avant d’être inculpé pour par un procureur du tribunal de première instance de Kaloum de « corruption passive.» Néanmoins, tout comme Cilins aux Etats-Unis, ils avaient eux aussi bénéficié d’une liberté provisoire en novembre 2013 après le paiement d’une caution… Les deux employés se sont retournés contre la Guinée devant la Cour interrégionale de la CEDEAO et ont obtenu gain de cause.

Il faut signaler que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas susceptibles d’appel, mais elles peuvent faire l’objet d’une demande de révision devant elle-même ( c’est ce qu’a déjà fait la Guinée).

Nous y reviendrons