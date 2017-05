Dossier du 28 septembre: les avocats de Toumba demandent l’inculpation d’Alpha Condé

Lors d’une conférence de presse animée ce lundi 8 mai à Conakry, le collectif des avocats du commandant Aboubacar Toumba Diakité a fait savoir que le dossier du 28 septembre 2009 ne peut être traité en l’absence du président Alpha Condé. Car pour eux, il est bien impliqué dans cette affaire.

«Ce dossier ne peut être traité en l’absence du Pr Alpha Condé qui se trouve impliqué en dehors même de ce que nous venons de révéler. Si d’autres inculpés que nous attendions, dont certains ne sont pas encore à Conakry pour nous parler de l’implication de l’homme. Je crois qu’il nous a donné l’occasion de l’enrôler dans cette affaire, le livrer à la justice guinéenne ou la justice internationale », a indiqué Me Paul Yomba Kourouma.

Plus loin, l’avocat fait une comparaison entre l’affaire de l’attaque de la résidence privée du président Alpha Condé le 19 juillet 2011 et le dossier du 28 septembre 2009 : « Lorsque le domicile du Pr Alpha Condé a été attaqué, il y a eu des diligences. Ce procès a été expéditif. Tous les moyens, toutes les ressources humaines, toutes les personnes citées avaient mises à la disposition de la justice en vue de ce jugement. Quand il s’agit de cette affaire, il oppose une résistance abusive et injustifiée à rendre ses sujets, ses protégés, bien que sachant qu’ils avaient les mains, les âmes et les consciences trempées par le sang, souillées, il les a élevés en dignité pour présider à nos destinées. Et quand l’heure de la justice sonne, on dit que ce sont des innocents. »

Pour Me Paul Yomba, si le président Alpha Condé «refuse de livrer» ces inculpés, il ne rendra pas à la justice lorsqu’il sera inculpé : «Et quand dira-t-il quand il s’agira de lui-même, s’il refuse déjà de rendre ses protégés ? Ce n’est pas lui qui va se rendre. »

Affirmant que le président de la République ne doit pas protéger ceux qui sont coupables de crime de sang, Me Paul accuse Alpha Condé d’avoir su la conception et l’exécution du massacre du 28 septembre : « Le Pr Alpha Condé ne peut pas opposer une quelconque immunité dans cette affaire, parce que nous sommes en face d’un crime contre l’humanité, un crime de masse, un crime de sang, un génocide. Si le chef de l’Etat pose des actes qui enfreignent la légalité, il n’y a pas de raison qu’il ne soit pas interrogé, qu’il ne soit pas interpellé voire inculpé. Le chef de l’Etat, en intervenant tel qu’il l’a fait laisse supposer qu’il sait de la conception de ce massacre, de sa préparation et de son exécution. En plusieurs points il trouve son implication. »

Dénonçant le refus du pool de juges à citer Alpha Condé dans cette affaire et les conditions de détention de leur client, les avocats ont suspendu leur assistance à l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte au pouvoir.

Arrêté en décembre 2016 à Dakar, Toumba Diakité a été extradé en Guinée où il a été inculpé pour 15 chefs d’accusation.