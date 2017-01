Contrairement au populiste réformateur Barack Obama à popularité débordante, le nouveau locataire de la Maison Blanche qui le remplace est un homme contesté par plus de la moitié de ses petits copains Américains. Plus il est contesté et chahuté, plus il les en fait voir de toutes les couleurs : les Chinois sont des voleurs d’emploi, l’OTAN est finie-foutue, le Mexique aura son mur comme Berlin au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l’Europe verra un désengagement américain dans le libre échange et dans la solidarité contre la Russie de Vladimir Poutine et surtout l’encouragement et le soutien aux eurosceptiques et aux nationalistes, au processus de paix entre Israël et la Palestine, les femmes sont … excusez du peu.

Tout ce qu’il faut pour se rendre désagréable, le nouveau président américain en est le champion et bat tout le monde, mais l’ostrogoth s’en balance, comme Eddie Constantine. Ça, c’est pour la forme.

Mais dans le fond, la création ou le maintien des emplois sur le sol américain pour résorber le chômage et la pauvreté, la préoccupation première du citoyen américain, républicain comme démocrate, commence à faire changer imperceptiblement les mentalités. C’est vrai que les habitudes raffinées et bien élevées de Barack Obama sont difficiles à effacer dans l’immédiat.

Certains pensent que les mentalités forgées avec enthousiasme pendant huit longues années, au cours desquelles Obama a blanchi sous le harnais, pour avoir eu trop de soucis de bien faire, sont difficiles à effacer, mais si les conditions économiques profitent dans les années à venir, il n’est pas exclu que Trump pourrait se faire encore « supporter » plus longtemps, d’autant que Trump-candidat va s’accommoder de la fonction présidentielle, quand il comprendra ce que c’est la diplomatie et sa bienséance.

Comme Lansana Conté ou Alpha Condé, ses conseillers auront fort à faire pour lui faire lire un discours. On se rappelle quand Conté avait buté sur le mot « politologue ». Quant à Alélédjö, en tant que professeur conférencier, il ne peut souffrir de se contenter de rester dans des galimatias restrictifs, c’est l’improvisation, dans laquelle, quand l’inspiration lui inspire des idées novatrices, il fait des patatras verbaux. Mais dans l’ensemble, on les admire, parce qu’on a les mêmes visions générales ? N’en déplaise…

Ceci étant, les Américains ont eu leur président. Les Africains ne savent que dalle sur ce que Trump pense d’eux et c’est là que la curiosité et l’expectative sont de mise pour le condamner préventivement, en dépit d’un égoïsme affiché par son «patriotisme économique ». On l’attend au tournant.

Donald Trump doit savoir que le plus d’un milliard d’Africains et ça doit compter, attend de le voir dans le positif vis-à-vis du continent de l’avenir. La première rencontre avec les chefs d’Etats africains sera déterminante.

Au revoir à Barack Obama et bienvenue à Donald Trump. Ce n’est pas de l’opportunisme, mais de la realpolitik ?