e nouveau président américain vient de faire annuler de plein gré à Ford la construction d’une usine d’automobile au Mexique. Malgré les dommages et frais de réparations à payer dans de telles situations, le constructeur automobile n’a pas rechigné. Comment Trump a pu persuader Ford ? Quelles pourraient être les conséquences d’une telle mesure ? Sur le vieux continent, Marine Le Pen a immédiatement salué la mesure qu’elle qualifie de «patriotisme économique ».

Si les délocalisations industrielles vers les pays pauvres ou émergents permettent plus de plus-values et de productivités par la présence in situ de la matière d’œuvre à bon marché, par la présence de la main-d’œuvre encore à plus bon marché et moins exigeante mais, encore une fiscalité plus tolérante, sans compter «la complaisance et la tolérance » des administrations publiques.

Mais à tous ces avantages particuliers pour les sociétés et entreprises délocalisées, c’est la création du chômage à grande échelle dans les pays capitalistes, par conséquent, la baisse du pouvoir d’achat des ménages et de la consommation. Et comme les produits fabriqués en grandes quantités dans les pays moyens à faible revenu ne peuvent être entièrement absorbés par ces pays aux mêmes prix que dans les sociétés de grande consommation, qui elles, ont perdu leur pouvoir d’achat par le chômage et la baisse de la croissance, ces produits font four.Pour qu’ils puissent être écoulés, une baisse de leurs prix jusqu’à concurrence de zéro plus-value lors des soldes et bradages est obligatoire. Nombres d’industries dans les pays capitalistes ont déjà mis la clé sous le paillasson. En plus des grèves et revendications sociales contre la cherté de vie, les Etats sont fragilisés par la xénophobie parce que « c’est la faute des étrangers et des migrants ».

Est-ce pour toutes ces raisons que Trump a menacé d’une surtaxe sur les véhicules fabriqués au Mexique ou sur tout autre produit fabriqué ailleurs vendus prochainement en Amérique que Ford a jeté l’éponge sur les investissements considérables qu’il était en train de faire ? Faudrait le lui demander…

Si telle est la vision commune de Donald Trump et de Ford, il y aura un grand retour prochain des sociétés délocalisées dans leurs ports d’attache. Quelle sera la conséquence de ce retour d’exode pour les pays qui seront frappés à leur tour par le grand chômage ? En tout cas, les nationalistes sont si enthousiastes? Coup de tête inconsidéré ou coup d’esprit de Donald Trump ?

La question reste posée !