La coopération entre la Guinée et le Japon se renforce davantage à travers la création de la ligue d’amitié parlementaire Japon-Guinée. C’est ce qu’indique un rapport de l’ambassade de la Guinée au Japon dont Guinéenews© s’est procuré copie.

En effet, c’est le 14 février 2017 à Tokyo que s’est tenue l’assemblée générale qui a permis la mise en place de cette structure. Et pour en arriver là, il y a eu plusieurs échanges de hauts niveaux entre les deux pays piloté par l’ambassadeur de la Guinée au pays du soleil levant dont la priorité, selon le rapport, « était de renforcer la coopération et la consolidation des relations entre le Japon et la Guinée ».

Cette ligue d’amitié parlementaire vise à évaluer les perspectives de coopérations institutionnelles à définir entre les parties et d'œuvrer en faveur de la construction d’un État de droit tout en assurant la promotion de l’ouverture économique. Elle va également permettre de tisser des liens personnels entre les parlementaires guinéens et japonais dans plusieurs domaines.

A l’occasion de la cérémonie de mise en place du bureau de la ligue, le sénateur Hidehisa Otsuji s’est « engagé à soutenir cette structure avant de promettre de s’impliquer dans la promotion d’une coopération mutuelle entre la Guinée et le Japon ».

Quant à l'honorable Asahiko Mihara, vice-président du groupe parlementaire, membre de la ligue Japon-Guinée, il a insisté sur le renforcement de la coopération au niveau parlementaire entre les deux pays avant de déclarer que "l’élection du président Alpha Condé à la présidence tournante de l'Union Africaine permettra de renforcer la coopération entre les deux pays."

« Cette élection doit servir d'exemple pour contribuer efficacement au renforcement de la coopération entre la Guinée et le Japon mais aussi permettre de préserver les principes et les valeurs que les deux pays ont en partage. », a-t-il indiqué, cité dans le rapport.

Le Japon reste un partenaire privilégié de la Guinée. Et il promet d’aider la Guinée davantage. C’est pourquoi, Masanobu Ogura, directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères du pays du soleil levant a annoncé le déblocage du 3ème budget supplémentaire pour un montant de 5,2 millions de dollars ; un autre don de 42 milliards 300 millions GNF pour la construction de l’école normale des instituteurs de Mamou.

Dans son intervention lors de cette assemblée, l’ambassadeur de la Guinée au Japon, El hadj Senkoun Sylla, a pour sa rappelé les retombées positives de la création de la ligue d'amitié parlementaire pour les deux pays, mais aussi la nécessité de renforcer durablement le cadre de coopération existant pour tirer profit des avantages concédés.

Le diplomate guinéen a également affirmé que « le partenariat entre la Guinée et le Japon est un moyen d'œuvrer en faveur de la promotion du développement économique et social, avant d’ajouter que les deux parties ont la responsabilité de mobiliser les ressources et les capacités nécessaires afin de contribuer très efficacement au progrès économique et social. »

« La création de la ligue constitue une plus-value substantielle dans le cadre de la coopération parlementaire entre la Guinée et le Japon et vient ainsi s'ajouter aux efforts et initiatives déjà déployés dans les domaines du renforcement de capacités, l'assistance technique et technologique, l'appui infrastructurel, l'éducation, la protection sociale et l'amélioration des moyens de production pour ne citer que ceux-ci », a conclu l’ambassadeur.

Il faut noter enfin que M. Sylla, depuis sa nomination comme ambassadeur à Tokyo et malgré qu’il soit seul à l’ambassade, selon nos informations (sans aucun autre diplomate, tous rappelés, à Conakry), continue son offensive diplomatique dans les pays couvrant sa zone de juridiction. Notamment, la Corée du Sud et l’Australie où il a déjà fait d’importantes rencontres non seulement avec les autorités de ces pays, mais aussi avec les communautés guinéennes qui y vivent.

Nous y reviendrons en détails dans nos prochaines éditions puisqu’il a accepté d’accorder une interview à la rédaction de votre quotidien électronique Guinéenews©.