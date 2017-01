L’élection prochaine du président de de la Commission de l’UA pour remplacer la Sud-Africaine Ngosana Dlamini Zuma n’est pas seulement un enjeu entre les Francophones et les Anglophones. On ne sait pas tout ce qui se passe comme tractations entre les Anglophones, mais entre Francophones, la course est disputée.

En l’espace de deux semaines, deux candidats, le Sénégalais et le Tchadien sont venus à Conakry, demander le soutien au pays du futur président en exercice de la même organisation, si on croit que le soutien massif de la CEDEAO pour la candidature de Alpha Condé peut être suffisant, en plus de quelques pays arabes du nord et de quelques pays de l’Afrique centrale et australe, sur lesquels le président guinéen peut compter. Dans ces conditions, de quel côté se penchera le choix et le soutien de la Guinée ?

La question se pose : on sait que Idriss Deby est ami-ami avec Paul Kagame, qui est ami avec Alpha Condé qui le prend presque pour mentor, au vu d’un tas de considérations politiques et économiques pour ramener le calme après la tempête du génocide. On n’en dira pas plus, parce que l’objet de ces propos est déjà suffisamment costaud pour l’emmancher et l’atteler à ces détails.

Dans ces conditions, si le Rwanda met son grain de sel dans la bascule, la sauce sénégalaise, pardon la candidature sénégalaise risque d’être un hic pour la diplomatie guinéenne pour plusieurs raisons : on sait qu’il y a eu anguille sous roche au sujet d’Ebola et pendant les élections passées en Guinée et au Sénégal. N’eût été l’autorité de François Hollande, qui, d’une pierre, a fait deux coups sur Ebola et sur le différend qui se durcissait entre Macky Sall et Alpha Condé, ce dernier n’allait pas se rendre à Dakar pour le sommet de la Francophonie.

On ne sait pas si le rabibochage a reprisé toutes les déchirures et coutures, mais voilà encore ce monomane de Yahya Jammeh qui s’interpose par son entêtement à se cramponner au pouvoir. Macky Sall est pour une intervention militaire, tandis que Alpha freine le processus. Pour peu qu’on puisse dire, les deux ne filent pas le bon coton.

Dans ces conditions, il est difficile pour l’observateur de se situer sur la position exacte de la diplomatie guinéenne entre le candidat du Sénégal et celui du Tchad. Qui aura les faveurs de la diplomatie guinéenne ? Bien malin qui le dirait…