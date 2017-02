Dans le cadre de ses activités visant à la recherche de solutions pour renforcer les capacités des structures sanitaires et de la protection civile, l'ambassade de Guinée à Tokyo mène régulièrement des actions sur le terrain pour sensibiliser nos partenaires à cette problématique. C'est dans ce cadre qu'en janvier dernier, le maire de la ville de Fujisawa, une préfecture de Kanagawa a marqué son soutien et sa solidarité pour doter notre pays de ces engins roulants à savoir 3 camions pompiers et 1 ambulance. la remise officielle de ce don a été effectuée par Mitsuru Miyato, conseiller municipal de la mairie et directeur du comité permanent en charge du budget. Telle est l'info que Guineenews a apprise de sources diplomatiques.

Il faut aussi signaler les bons offices de notre compatriote Ousmane Sankhon qui réside au Japon depuis plus de 30 ans et considéré à juste titre comme une célébrité dans ce pays.

" Devant l'ampleur des moyens exigés pour le transport de ces engins, nous avons pris attache avec l'autorité et le président de la République s'est personnellement engagé à assurer le transport de ces camions qui partiront de Tokyo après les formalités administratives courant mars. C'est le lieu de saluer l'engagement du président de la République, soucieux du développement économique de notre pays accompagne la diplomatie par le renforcement de nos moyens d'action ", a affirmé Elhadj Senkoun Sylla, ambassadeur de la Guinée, à Tokyo visiblement satisfait de la réception de ce don qui a eu lieu il y a quelques jours au Japon.

" Ces dons s'ajoutent également aux 6 autres ambulances offertes par la fondation japonaise pour la diplomatie pendant les temps forts de l'épidémie Ebola ", précise M. Sylla.

Le Japon est un partenaire incontournable pour le développement de la Guinée. La coopération entre les deux pays date de plus de 4 décennies. L'Empire du soleil levant assiste souvent la Guinée dans les domaines de l'éducation (recherche, science et technologie) la pêche, l'agriculture, l'adduction d'eau, la santé, etc.