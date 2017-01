Avec une dizaine d’agence de banques primaires plus la maison mère (BCRG), les citoyens de Labé restent confrontés à d’énormes difficultés en voulant retirer leur argent au niveau des guichets.

En plus de la lenteur du service, des récurrents problèmes de connexion et les perpétuelles pannes des guichets automatiques ; les usagers font face à d’énormes difficultés à la fin de chaque mois avec le virement des fonctionnaires de l’État. La prestation laisse à désirer selon plusieurs clients qui ne cachent pas leur colère.

« Ce n’est pas du tout facile, très souvent si tu viens pour récupérer ton argent tu trouves qu’il n’y a pas de connexion comme c’est le cas aujourd’hui. Je viens d’introduire ma carte en retour on me dit que la banque est inaccessible. Il y a beaucoup d’autres problèmes. Tu quittes loin, tu viens pour récupérer ton argent et tu trouves que ça ne fonctionne pas. Vaut mieux fermer l’agence si ça ne fonctionne pas», fustige Thierno Mamadou Diallo.

Opérateur économique de son état, Saidou Baldé parle lui de la qualité du service : « l’organisation manque véritablement dans les banques primaires de la place car le client qui vient prendre son argent est souvent victime d’abus d’autorité de la part des caissiers alors que s’ils sont dans leurs bureaux climatisés c’est grâce à nos différentes transactions. Donc, ils doivent redescendre sur terre » estime cet autre.

« Toutes les banques de Labé se valent. C’est le même service que tu retrouves partout car moi je suis domicilié dans trois agences de la place, mais très souvent j’ai les mêmes problèmes », poursuit Saidou Baldé.

Trouvé dans la même situation, Safayou Bah tente une comparaison entre le service de la capitale et celui proposé par les banques de Labé : « la connexion est généralement mauvaise ici, des fois je peux venir et trouver qu’il n’y a pas d’argent, alors qu’à Conakry les choses marches normalement. Mais à Labé ici ça ne va pas » déclare-t-il.

Sur le sujet, certains responsables de banques primaires nous ont confiés hors micro que le problème de connexion dépend du service proposé par les opérateurs de téléphonie. Mais dans l’ensemble, ils n’ont pas occulté les problèmes techniques qui interviennent très souvent.