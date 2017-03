Qiang Wei, journaliste au Quotidien du Peuple

Si vous ne connaissez rien du vélo partagé en Chine, vous êtes démodé.

A l’exemple de Mobike et d’ofo, les bicyclettes partagées, à savoir des vélos en libre-service connaissent depuis l’année dernière un développement explosif. Avec un téléphone mobile, vous pouvez trouver un vélo, le déverrouiller, de le rendre et en payer les frais, et ce n’importe quand et n’importe où. Selon les dernières données, la Chine comptait 20 sociétés de vélos partagés fin 2016, avec des vélos au nombre de millions et plus de 19 millions d’abonnés.

Photo : Dans le quartier central du business de Beijing, des vélos en libre-service sont stationnés devant l’entrée d’une station de métro. (Qiang Wei/Quotidien du Peuple)

La compagnie ofo a annoncé avoir bouclé le 1er mars un financement de tour D, totalisant 450 millions de dollars, créant un nouveau record de financement dans ce secteur et devenant la société licorne dont la valeur d’évaluation est la plus élevée (Le terme «licorne» représentant les compagnies nouvellement créées ayant une valeur d’évaluation de plus d’un milliard de dollars).

Dans la plupart des grandes métropoles chinoises, la demande est très forte pour le moyen de transport destiné au «dernier kilomètre». Certaines villes ont donc lancé le vélo public municipal. Mais face à des points de station limités et à des formalités compliquées pour s’inscrire, le vélo municipal n’a pas été en vogue. Par comparaison, le vélo partagé possède plusieurs avantages : sans aire de stationnement, localisation par un GPS et déverrouillage intelligent.

Prenons l’exemple de Mobike. Le vélo de ce type est stationné partout. On en trouve un souvent à sa proximité dans une APP et peut le déverrouiller rien qu’à scanner le code QR. A l’arrivée, il suffit de le verrouiller et le frais se paie automatiquement sur l’application. La plateforme de Mobike localise en temps réel ses vélos dans la rue de sorte qu’il est facile d’en trouver.

D’une part, le vélo partagé répond à l’appel du déplacement écologique et de la réduction des émissions. D’autre part, il est très pratique et bon marché et s’attire de nombreux fanatiques.

Ce type de vélo reflète en effet la rencontre entre l’économie partagée, la haute technologie et l’énorme demande du moment. A travers ces petits vélos rouges et jaunes, l’économie partagée est mise en avant. Selon les prévisions de Price Waterhouse Coopers, d’ici 2050 elle devrait atteindre 335 milliards de dollars, soit 20 fois plus qu’en 2016.

Un rapport diffusé par la compagnie de consultation McKinsey affirme que le transport partagé se vulgarise rapidement en Chine et que le marché est loin d’être saturé, la technologie du domaine ont beaucoup à explorer. Actuellement, l’économie partagée couvre divers domaines en Chine. Les taxis en ligne, la bicyclette partagée, les locations de voitures et d’appartements à court terme sont tous en voie d’un développement très rapide.