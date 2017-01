Trouver des stratégies pour le développement agricole en Guinée et en Sierra Leone, c’est l’objectif de la visite à Conakry de la ministre sierra léonaise de l’Agriculture, Mariam Jalloh. L’agriculture étant une priorité pour son pays, elle a jugé utile de venir en Guinée pour échanger avec son homologue guinéenne de l’Agriculture surtout que la Guinée est, en plus de sa proximité avec la Sierra Leone, la Sierra Leone, productrice d’engrais.

« La fertilisation est la clé du développement agricole. La productivité ne peut augmenter que s’il y a des fertilisants. La production actuelle par hectare doit être multipliée par deux, trois et quatre », a affirmé Mariam Jalloh, avant d’expliquer les points qu’elle abordera avec la ministre guinéenne de l’Agriculture, Jacqueline Marthe Sultan : « je vais rencontrer madame la ministre pour discuter du développement agricole en général. Nous allons discuter d’élevage aussi. Nous allons voir ensemble quelles sont les stratégies qu’il faut mettre en place, quelles sont les synergies que les deux pays peuvent mettre en place pour augmenter la production agricole pour que l’agriculture et la sécurité alimentaire aillent ensemble ; pour que les fermiers puissent avoir des bénéfices et augmenter leurs productions et assurer aussi la sécurité alimentaire. »

La Sierra Leone importe l’essentiel de ses engrais en dehors du continent africain. Cela rend le prix de revient de ces intrants agricoles très chers. D’où l’importance de venir acheter ces intrants disponibles en Guinée.

«Ce qu’on a compris que la Sierra Léone importe l’essentiel de ses engrais des pays éloignés. Entre la décision d’importation et la réception des produits, d’abord au port de Conakry, il se passe 45 mn voire deux mois. Nous sommes à quelques kilomètres de Freetown, surtout des grandes localités agricoles de la Sierra Léone pouvoir passer de Conakry livrer directement les produits dans 24 heures, ou 48 maximum », explique Oumar Guindo, Directeur général de Toguna Guinée, l’usine qui produit des engrais en Guinée depuis le 6 mai 2016.

Francis Abdourahaman Sankoh, Directeur national de l’Agriculture de la Sierra Leone, a abordé dans le même sens : «Aujourd’hui, au lieu d’acheter des engrais qui viennent de l’extérieur du continent, qui souvent arrivent alors que la campagne agricole est déjà terminée, aujourd’hui quand on a une usine qui se trouve de deux à trois heures de la Sierra Léone, c’est une opportunité extraordinaire.»

La délégation de Mariam Jalloh a visité l’unité industrielle de production d’engrais et s’est dit très satisfaite de ce qu’elle a vu. Ce jeudi 12 janvier, elle devra échanger avec son homologue guinéenne, Jacqueline Sultan.