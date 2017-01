A l’issue de la 2ème année de mise en œuvre (2016) du Programme Amélioration et Diversification de l’Office Educative en Afrique de l’Ouest, (PADOE3), Aide et Action International Afrique – Guinée a organisée la deuxieme session du cadre de concertation et de suivi dudit programme ce mardi 16 janvier 2017 à à kindia. Cette session a permis de faire le bilan, partager les resultats obtenus en 2015 et 2016 et d’adopter le chronogramme de l’année 2017.

La session a regroupé une trentaine de participants composés des cadres de ministère de l’enseignement pré-universitaire venant de la Direction Nationale de l’Enseignement Elémentaire, de l’Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique, des Directions Préfectorales de l’Education de Coyah, Dubréka, Boffa, Boké et Forécariah, des Collectivités locales de Dabiss, Ouassou, Wonkifong et Koba, ainsi que des acteurs de la société civile.

Le PADOE3 a pour objectif, de contribuer à l’amelioration l’offre educative par le renforcement des capacites des structures de gestion et de pilotage du système educatif. Il vise aussi à developper des formes alternatives d’education et de renforcer de façon durable les dynamiques collectives de gestion et de pilotage du système educatif local pour la promotion d’une education de qualité pour tous. Le programme touche 83 collectivités locales en Afrique de l’Ouest dont 4 en Guinée.

Cette séance a été présidée par le Directeur Pays, M Moctar DIALLO.

Selon M Abdoulaye DIEPKILE, Responsable de la Mission Educative : « Cette rencontre a permis d’une part de rappeler les fondamentaux du programme aux différents membres du cadre de concertation, de faire le bilan des réalisations et les résultats obtenus en 2015 et 2016, et de programmer les activités de 2017, d’autre part. C’est dans le cadre de ce bilan que nous avons échangé sur le document de capitalisation sur les savoirs locaux, présenté par le consultant, M Bailo Teliwel DIALLO. En effet, depuis plusieurs années ‘’Aide et Action International – Guinée’’ expérimente l’intégration des savoirs locaux dans l’enseignement primaire, dans certaines écoles de Forécariah. Cette expérience a été capitalisée afin de la partager avec les différents partenaires. Dans l’exposé du consultant est apparu la place des pédagogies actives dans l’l’amélioration de la qualité de l’enseignement en lien avec les savoirs locaux. Cette session a été aussi un espace de partage d’expérience sur les pédagogies actives à travers les présentations faites par l’INRAP et l’Association Réussir Ensemble. D’importantes recommandations ont été formulées pour faires des pédagogies actives une méthode accessible à tous les enseignants pour un enseignent apprentissage de qualité ».

«Malgré les multiples réformes, le système éducatif guinéen reste confronté à une baisse de la qualité de l’enseignement. Il y a des résultats intéressants qui sont atteints en termes quantitatif concernant les taux de scolarisation, la durée de la scolarisation, l’équité. Mon étude a essayé de voir quels sont les facteurs qui sont déterminants dans la qualification du système éducatif. Parmi ces facteurs, la relation élève, enseignent, milieu constitue un élément clé» a expliqué M Bailo Teliwel Diallo, ancien ministre et consultant.

Pour madame Camara Adama Sow, présidente de la FEGUIPAE: Aide et Action International ne met pas en œuvre les activités elle fait faire. Elle laisse le soin à des structures étatiques ou non étatiques qui réalisent les activités au niveau de la communauté.

A la fin de la session du Cadre de Concertation, Aide et Action International Afrique – Guinée a offert à chacune des 4 Directions préfectorales de l’éducation partenaires des ordinateurs, des imprimantes des disques durs externes et des clés USB.