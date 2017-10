Deuxième partie: la nécessite d’une remise en question et d’un retour à l’authenticité

Soigner les séquelles de l’expérience révolutionnaire

Personne ne nie à Sékou Touré le mérite d’avoir conduit la Guinée à l’Indépendance, mais c’est la gestion de la période post-Independence qui compte pour l’avenir d’un pays. Par exemple, Toussaint Louverture fut, comme Sékou Touré, une figure charismatique et un héro qui mena son pays à l’indépendance il y a plus de 200 ans. Ce fut la première République noire de l’histoire, la première réussite d’une révolte d’esclaves avec le mérite d’avoir bouté hors d’Haïti la puissante armée de Napoléon Bonaparte avec seulement une bande de recrues. Faute de pouvoir transformer cette gloire en une réussite postindépendance, Haïti (puisqu’il s’agit de ce pays) croupit sous le joug de dictateurs monstrueux (les Duvalier père et fils, Aristide et autres), de tontons macoutes, de corruption généralisée, et de misère à seulement quelques centaines de kilomètres du paradis terrestre de Miami Beach en Floride. Le pays essaye d’exorciser les démons de son passé pour pouvoir enfin goûter à la démocratie et au développement, mais une histoire aussi tumultueuse ne se corrige pas en un jour. Les Haïtiens ont eu au moins le mérite de prendre conscience et d’engager la réflexion, alors que les Guinéens débattent toujours du mérite de reprendre la Guinée là où Sékou Touré l’avait laissée.

Comme dans un film de Dr. Frankenstein, l’expérience révolutionnaire de Sékou Touré a enfanté un monstre que nous appellerons le « Néo Homunculus Guineus » à la place de l’« Homme Nouveau ». Le Néo Homunculus Guineus se distingue par son manque de repères, sa friandise pour la compromission et les jeux de la politique politicienne, sa capacité de nuisance et son caractère réfractaire au changement, sa corruptibilité et son penchant fort pour les discours creux, la violence politique et l’ethnocentrisme. Malgré qu’il ambitionne d’apporter un changement, le Professeur Alpha Condé, un membre de la diaspora guinéenne qui a fait toute sa vie adulte à l’extérieur, a été vite phagocyté par les Homunculus et assimilé dans leur système. Faute de contrepouvoirs sociaux efficaces et l’ambivalence morale des élites, le nouveau maître de Conakry est resté l’otage des Néo Homunculus qui l’entourent et qui l’encouragent à recréer l’autoritarisme de l’ère Sékou Touré sous le couvert d’une démocratie de façade.

Pour apporter le changement en Guinée, le Professeur Alpha Condé devrait changer son « changement » en tirant les leçons de la première moitié de son mandat. Ensuite, il devrait reprogrammer les Néo Homunculus qui l’entourent, reformater leurs esprits et les orienter vers le progrès. Changer le changement exige une évolution des mentalités qui doit s’opérer à la base sur deux axes: (i) l’accent sur la formation civique des jeunes au niveau de l’enseignement formel; (ii) le renforcement de la gouvernance et la lutte contre l’impunité ; et (ii) le retour à nos valeurs authentiques d’humanisme, de tolérance, et de bon voisinage. Dans la cadre de la formation civique, il suffirait d’emprunter certaines méthodes d’endoctrinement que Sékou Touré avait utilisées au niveau du centres d’enseignement révolutionnaire (CER), des écoles des cadres du parti, des pouvoirs révolutionnaires locaux (PRL). Pour le retour aux valeurs authentiques, l’implication des sages des coordinations régionales au niveau des collectivités décentralisées et des lieux de culte serait nécessaire pour sensibiliser les masses sur les exigences du vivre-ensemble dans un Etat moderne.

Retour à l’authenticité par l’hybridation du pouvoir traditionnel

La politique partisane pratiquée par les coordinations régionales a montré ses limites et ses dangers. Afin de jouer le rôle qui est le sien, ces coordinations doivent être dépolitisées et dotées de statuts juridiques au niveau national. D’ailleurs, un bon nombre de pays africains reconnaissent l’autorité coutumière dans leur Constitution et règlementent son activité (ce sont notamment le Botswana, le Ghana, le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe, la RDC, le Burkina Faso, la Sierra Leone). Les pays multiethniques tels que la Malaisie et la Papouasie Nouvelle-Guinée intègrent dans leur Constitution le rôle des structures coutumières sur les plans politique et administratif. Le monde regorge d’exemples de pays avancés qui embrassent le monde moderne sans pour autant perdre leurs traditions. C’est le cas du Japon, de la Thaïlande, de la Grande Bretagne, de la Suède, du Danemark et des Pays-Bas.

La reforme des coordinations régionales nécessite la mise en place de structures administratives politiquement neutres chargées de promouvoir la renaissance des valeurs culturelles (traditionnelles et religieuses) tendant à renforcer l’unité nationale. Cela exige que les sages se mettent au-dessus de la politique partisane, acceptent de jouer le rôle de « gardien du temple » de l’unité nationale, et s’engagent à ouvrer pour le bien-être général plutôt que la défense d’intérêts égoïstes pour leurs « fils ». Il n’est pas exclu qu’une coordination défende les intérêts de sa région, mais ceci se fera au détriment des autres coordinations. Les décisions seront prises de façon collégiale dans un cadre consultatif avec les autres coordinations régionales.

Ce genre d’hybridation (formalisation de l’autorité traditionnelle) a permis de minimiser les contradictions interethniques et de renforcer la stabilité dans un bon nombre de pays africains. Ces pays ont pu trouver un rôle positif pour les structures coutumières. Ce rôle est soit cérémonial, culturel, consultatif, ou même administratif et judiciaire (cours coutumières). Cependant, presque tous les pays interdisent aux chefs coutumiers de s’impliquer dans la politique partisane. Comme les fonctionnaires de l’Administration, la loi oblige les chefs coutumiers à rester neutres et à ne pas endosser un parti politique ou un candidat. C’est tout le contraire de ce qui s’est passé en Guinée lors des élections présidentielles, lorsqu’une coordination régionale s’était rendue à Conakry pour faire publiquement pression sur le gouvernement de transition en faveur de son « son fils ». D’ailleurs Alpha se targuait d’avoir le soutien politique de trois coordinations régionales sur quatre dans la course à la magistrature suprême.

Pour éviter ce genre de récupération politique du rôle des sages, il serait souhaitable de se défaire de la structure actuelle qui comporte quatre coordinations régionales distinctes et indépendantes, défendant chacune son fief ethnique. Cette structure tend à transformer les coordinations régionales en pourvoyeuses de bétail électoral pour des politiciens en mal de vision. Au lieu de ces structures qui divisent le pays, il serait utile de: (i) mettre en place un Conseil National des Sages ou une Coordination Nationale des Sages’ (ii) codifier le rôle, structure et le mode de fonctionnement de la structure dans des statuts ; et (iii) faire avaliser ces statuts par les organisations des sages au niveau local, préfectoral, et régional ainsi que par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Le cas de l’évolution du pouvoir coutumier au Burkina Faso et son interaction avec l’Etat dans un environnement de coup d’Etats récurrents est instructif. Le premier Président, Maurice Yaméogo, comme Sékou Touré, était du parti RDA et était farouchement opposé à la chefferie traditionnelle. Mal lui en prit, puisqu’il sera renversé par Sangoulé Lamizana avec le soutien des chefs coutumiers dans un coup d’Etat le 3 Janvier 1966. Lamizana restaura le pouvoir des chefs coutumiers en leur donnant le titre d’auxiliaires de l’Administration. Il leur était payé une indemnité forfaitaire. Par la suite, un projet de loi sur le statut de la chefferie traditionnelle est rédigé et délibéré en parlement, mais interrompu par le coup d’Etat de Saye Zerbo. Celui-ci reconnaît le mérite des chefs traditionnels, mais exige qu’ils opèrent dans le respect de l’option républicaine choisie par le pays. Le 7 novembre 1982, c’est le tour du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo de prendre le pouvoir par un quatrième coup d’Etat militaire. Il promet de régler la question du statut des chefs traditionnels, mais est renversé quelques mois plus tard, le 17 Mai 1983, par le colonel Yorian Gabriel Somé. C’est ce colonel que Thomas Sankara et Blaise Compaoré bouteront hors du pouvoir quatre mois plus tard. Thomas Sankara s’inspire alors des politiques de son idole, Sékou Touré, et mène une guerre farouche contre la chefferie traditionnelle qu’il qualifie de rétrograde et contre-révolutionnaire. Il met en œuvre des reformes administratives qui éliminent les pouvoirs des chefs traditionnels. C’était la copie conforme des structures du PDG en Guinée. Sentant le danger d’une dérive sékoutouréene, Blaise Compaoré se chargera de mettre un terme à la « révolution » de Sankara. Le 15 Août 1987, il élimina physiquement son compagnon Sankara et s’empara du pouvoir. Baise Compaoré entama une politique de réconciliation nationale et fit revenir les chefs traditionnels comme auxiliaires de l’Administration. Il fit du Moro Naba un de ses grands conseillers et accepta de donner aux chefs traditionnels des statuts leur permettant de se moderniser et éventuellement de prétendre à des postes électifs à l’Assemblée nationale. Les chefs coutumiers et anciens chefs d’Etats sont consultés, respectés, et conviés à toutes les grandes cérémonies officielles.

A suivre : recommandations aux sages des coordinations régionales.