Dans le cadre de la deuxième journée du championnat national de ligue 2, l’As Maané de N’Zérékoré a été tenue en échec ce dimanche 25 décembre par le FC Séquence au stade du 3 avril de N’Zérékoré, a constaté sur place Guinéenews à travers sa rédaction locale.

Dès l’entame de la rencontre, c’est le FC Séquence, battu lors de la première journée du championnat par le FC Solima de Faranah (2-1) qui va se montrer très efficace avec quelques occasions de buts.

A la 22e minute, l’As Maané bénéficiera d’un coup de pied arrêté, très important, à l’entrée juste du goal de Séquence mais qui sera mal négocié par Idrissa Fofana ‘’Alonso’’. La réponse des jaunes et bleus va être fatale puisqu’à la 24e minute, le dossard 7 de Séquence, Mamadou Camara, sur une sortie hasardeuse du portier de Maané va mettre la balle au fond des filets et donner ainsi l’avantage à son club. Un but à zéro en faveur de Séquence et le match est relancé.

Privée de son meilleur attaquant, Morifing Donzo, l’As Maane tentera de revenir au score en contrôlant désormais le match. A la 34e minute, sur une faute de la défense de Séquence, elle obtient un coup de pied à environ 35 mètres des buts du portier de Séquence et qui sera très vite transformé par le capitaine Vaty Koné. C’est donc sur ce score d’un but partout que le référé central, Moussa Léno va renvoyer les deux formations dans les vestiaires.

La deuxième période va être plus mouvementée avec une équipe de Séquence expérimentée qui va mettre la pression. Mais les coéquipiers de Mamadou Camara n’arriveront pas à marquer un deuxième but.

A la 55e minute, sur un bon débordement de Mamadou Saidou Sow, Idrissa Fofana ‘’Alonso’’ marque le deuxième but pour l’As Maané. L’espoir renait et les poulains de Mohamed Tamba Léno chercheront à conserver ce score mais peine perdue. Puisqu’à la 82 e minute, FC Séquence va égaliser grâce à Amadou Baillo Barry.

Score final, deux buts partout et le prochain match de l’As Maané se jouera en déplacement à Fria contre Allu Star.