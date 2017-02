Après trois mois de procès, le verdict dans le scandale financier à la mairie de Mamou est tombé ce mercredi 22 février 2017 au Tribunal de première instance de ladite ville. Les auteurs de détournement écopent de 18 mois de prison avec sursis et au paiement d’un million de francs guinéens, chacun.

« Sur l’action publique retient Elhadj Oumar Diallo, Ibrahima Soriba Keita et Honoré Saa Tolno dans les liens de la prévention de détournement des biens publics ; les condamne à 18 mois d’emprisonnement assorti de sursis et au paiement d’un million d’amende chacun », a annoncé le président du Tribunal, Sidiki Kourouma.

Dans le même verdict, le tribunal ordonne la confiscation, au profit du Trésor public, du montant de 254 millions consignés au greffe par les prévenus, soit 18 millions pour Elhadj Oumar Diallo, 22 millions pour Honoré Saa Tolno et 214 millions pour Ibrahima Soriba Keita ; frais et dépenses en charge des condamnés, le tout en application des articles 178, 179 et 135 du code pénal.

Le président du Tribunal a précisé par la suite que le montant confisqué va être payé à la commune urbaine de Mamou.

Maître François Mansaré, l’avocat de Honoré Saa Tolno, a formellement interjeté appel à l’audience même.

Courant février-mars 2016, le montant de 259.917.000 GNF a été détourné à la mairie de la commune urbaine de Mamou. Les présumés auteurs étaient Elhadj Oumar Diallo ex-président de la Délégation spéciale, Ibrahima Soriba Keita, ex-receveur et Honoré Saa Tolno ex-secrétaire général à ladite commune.