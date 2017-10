Desserte en électricité: les abonnés de Kankan se frottent les mains

La desserte de la ville de Kankan en courant électrique connait depuis ce mois d’octobre, une sensible amélioration. D’une fourniture alternée d’un jour sur deux, la desserte est devenue quotidienne pour certains quartiers et de deux jours sur trois pour d’autres.

Sur l’initiative du gouverneur de la région de Kankan, le Directeur de l’agence EDG de Kankan, Yacouba Diallo a animé un point-presse ayant porté sur cette amélioration constatée dans la desserte du courant à Kankan. A l’en croire, cette situation serait le résultat des efforts du département de l’Energie et de l’Hydraulique.

Selon M. Diallo, la réparation du second groupe Varsilard d’un mégawatt et la synchronisation de 3 des 6 groupes Chinois de l’entreprise KAMA, sont à l’origine de cette amélioration. Mais apparemment, le Directeur de l’EDG Kankan ne se sent pas encore satisfait car, l’objectif affiché serait, la fourniture du courant aux 12 034 clients de Kankan, tous les jours et aux mêmes moments.

«Notre raison d’être, c’est la satisfaction de notre clientèle. Et pour cela, l’objectif que nous nous sommes assignés, c’est la fourniture du courant à tous nos abonnées tous les jours », a rappelé le Directeur de l’agence EDG de Kankan. C’est pourquoi, ajoute-t-il, la Direction régionale est à pied d’œuvre pour réparer les 3 autres groupes Chinois dont 2 sont en panne d’alternateur.

Certes les populations de la commune urbaine ou tout au moins les abonnées de l’EDG apprécient l’amélioration de la desserte du courant. Mais déjà, certains voient en cette amélioration, les préparatifs de l’arrivée prochain du chef de l’Etat pour les festivités tournantes de l’indépendance prévus à Kankan en décembre prochain.

A suivre !