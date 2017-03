La joie suscitée par l’amélioration de la desserte en électricité à Kankan n’aura été que de courte durée. Et pour cause, le retour en force du phénomène de délestage. Cette situation s’est d’autant plus exacerbée que dans la nuit du 2 au 3 mars, une bonne partie de la ville était privée d’électricité.

Interpelé par les populations visiblement déçues de cette intensification des coupures, le préfet de Kankan en compagnie de certains journalistes locaux, s’est rendu à la centrale thermique, pour en savoir davantage.

Interrogé sur les raisons de la recrudescence des délestages, quelques semaines seulement après la mise en service de 6 nouveaux groupes électrogènes, le chef de la centrale de Kankan, pointe du doigt les nombreuses pannes qu’il enregistre sur ces machines. Selon Soukou Mansaré, sur les 6 groupes récemment installés, seulement 4 fonctionneraient à peu près normalement.

« Depuis la mise en service des 6 nouveaux groupes, 2 n’ont jamais fonctionnés une fois mis sur réseau (Groupe 1 et 3). Et le groupe 5 est en défaut de charge des batteries » à indiquer Mr Mansaré. Et d’ajouter que le reste des groupes qui fonctionnent, ont des problèmes de pompage du carburant. Ce qui serait à l’origine des variations de tensions sur le réseau électrique.

A en croire aux responsables de l’EDG Kankan, des techniciens en provenance de Conakry, serait en route pour le dépannage. Mais d’ici là, la desserte journalière de 6 heures de temps (18 heures-Minuit GMT) serait compromise.

Ce qui n’empêche le préfet Aziz Diop, de donner un délai de deux semaines aux techniciens de l’EDG local, pour le retour à la normale de l’électricité à Kankan. La situation de quasi retour à la case départ de la desserte intervient seulement un mois après le lancement de nouveaux groupes électrogènes de 6 mégawatts.

Aujourd’hui face à cette détérioration du niveau de la desserte, certains citoyens des plus sceptiques affirment, à tort ou à raison, que cette situation serait due au fait que ces groupes soient comme ceux de Tombo, des épaves.

Mais apparemment, ces moteurs qui auraient été installés sur instruction express du président Alpha Condé, sont des vieilleries qui ne seraient pas en mesure de satisfaire à une desserte de l’électricité tous les jours, estiment certains spécialistes.