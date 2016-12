Les travaux de remplacement de la conduite principale PRV DN 1100 mm distante de 3, 5 kilomètres entre Enta et Sangoyah, dans la commune de Matoto, vont démarrer au mois de janvier 2017. L'annonce a été réitérée ce mercredi 28 décembre par le directeur général adjoint en charge des infrastructures et développement de la Société des Eaux de Guinée (SEG), Laye Mamady Chérif. Il était sur le terrain ce matin avec des responsables de SOGEA SATOM, l'entreprise en charge de l'exécution des travaux et des autorités de la commune de Matoto.

C'est avec une certaine fierté que Laye Mamady Chérif a montré à la presse les tuyaux en fonte ductile devant remplacer l'ancien tuyau PRV. Ce dernier qui n'a jamais connu de remplacement depuis quelques années, a été à l'origine de plusieurs malheurs dans la commune. En plus de la pénurie d'eau, l'éclatement par endroits du PRV, a parfois causé d'importants dégâts matériels et même causé une perte en vies humaines. «Ces tuyaux ont éclaté 18 fois au cours de trois ans », a indiqué Laye Mamady Chérif. Le directeur adjoint de la SEG assure qu'avec ces nouveaux tuyaux, la desserte en eau sera fortement améliorée dans plusieurs quartiers de la capitale.

«Avec l'actuel tuyau, on était obligé de baisser la pression de 14 à 4 bars. Ce qui prive certains quartiers d'eau… Mais les nouveaux tuyaux sont d'une grande capacité. Ils ont une capacité minimale de 25 bars, ce qui permettra de desservir tous les réservoirs, y compris ceux situés en hauteur », a-t-il expliqué.

En annonçant le début des travaux, le directeur adjoint de la SEG n'a pas manqué de rendre un hommage à la coopération guinéo-japonaise qui a permis le financement de ce projet à travers la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale). «C'est une preuve palpable des plaidoyers du chef de l'Etat auprès des partenaires bi et multilatéraux », s’est réjoui Laye Mamady Chérif.

Maintenant que les tuyaux sont arrivés à Conakry et les travaux doivent démarrer en janvier, les autorités de la commune n'ont d'autres choix que de donner un ultimatum aux riverains de la conduite. Depuis quatre mois, les populations sont sensibilisées pour dégager l'emprise de la conduite des véhicules et autres biens immobilisés çà et là. «Aujourd'hui, on est venu donner un dernier ultimatum aux gens qui refusent de quitter… Je crois qu'on ne devrait même pas expliquer à quelqu'un le bien-fondé de ces travaux. Tous dans cette partie de la commune savent combien de fois l'éclatement du tuyau a causé des dégâts et même des pertes en vies humaines», a exprimé Elhadj Alpha Kabinet, membre de la délégation spéciale de Matoto.

Les travaux vont durer six mois, selon Amara Diabaté, chef projet SOGEA SATOM. Toutefois, a-t-il précisé, la tenue du délai dépendra aussi de la population riveraine. «Le délai de six mois ne sera tenable que si l'emprise est dégagée avant le début des travaux. C'est pourquoi nous demandons aux populations de Conakry de bien vouloir dégager l'emprise de la conduite… Pour un travail de ce genre, cela va dans l'intérêt de tout le monde », a-t-il plaidé.

A signaler que dans la commune de Matoto, des camions et voitures sont en train d'être dégagés.