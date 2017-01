Le torchon brûle la société de pêche et un groupe de mareyeuses frondeuses. Selon nos informations, une centaine de mareyeuses à leur tête Yarie Briqui s’est présentée hier vendredi 06 janvier 2017 à Sonit-Pêche au quartier Coronthie pour faire appliquer une décision présidentielle, selon elles, qui stipule que les ventes de poissons doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire des mareyeuses et que ce sont ces femmes qui doivent fixer les prix.

Selon une maréyeuse présente au moment des faits, Yarie Briqui, a demandé au directeur des lieux Salah Diab qu’elle est venue à Sonit-Pêche pour acheter le poisson aux prix qu’elle va fixer.

Le Directeur de SONIT-PECHE Salah Diab aurait répondu que le PDG de SONIT- PECHE Ali SAADI était présent en personne lors de la conférence tenue à Sekhoutoureyah et que le Président de la République n’a tenu ces propos. Il aurait plutôt déclaré que les sociétés de Pêche doivent se limiter aux ventes en gros et ne sont pas autorisées à vendre les poissons en détail. Et que la vente en détail est réservée exclusivement aux femmes.

Salah Diab aurait ajouté, selon nos sources, que la SONIT-PECHE respecte cette consigne depuis sa création qu’elle ne fait pas détail. Elle vend à tout le monde particulièrement aux mareyeuses. Mais, le bureau de vente est librement ouvert à toute personne désirant acheter en gros le poisson sans intermédiaire.

Furieuse contre cette réponse, Yarie Briqui furieuse aurait ordonné aux femmes d’occuper le bureau de SONIT-PECHE, ajoutent nos sources. Avant de remettre au directeur de SONIT-PECHE une liste des prix de poissons en obligeant de vendre à ces prix. Le Directeur de SONIT-PECHE aurait déclaré que ces prix ne sont pas ceux appliqués et sont inférieurs aux prix de la Société et qu’il n’accepte pas de vendre sous la menace. Il a ajouté que si les prix de SONIT-PECHE sont chers, elles peuvent aller acheter ailleurs.

La température monte d’un cran, les mareyeuses pestent. Avec l’aggravation de la situation, les responsables du quartier Coronthie et Imans se sont impliqués en suppliant le directeur de SONIT-PECHE d’accepter de vendre seulement 1.000 cartons aux prix imposés par les femmes.

Le Directeur Salah Diab aurait accepté sous réserve que son patron Ali SAADI qui se trouve l’étranger donne son accord.

Celui-ci joint au téléphone par son Directeur aurait systématiquement refusé les menaces et a ordonné de refuser les ventes sous une menace quelconque de qui se soit et quelles que soient les conséquences.

Selon Salah Diab contacté par Guinéenews :« Mr SAADI a dit que la SONIT-PECHE est soumise aux lois de la République de Guinée et aux règles définies par les autorités compétentes et non pas aux lois des femmes mareyeuses. ET qu’il n’a jamais accepté une menace et qu’il n’acceptera jamais. Il estime que la SONIT –PECHE a toujours été aux services des mareyeuses lesquelles ont les facilités des crédits de commercialisation tant à Conakry qu’au niveau des dix-neuf points de ventes à l’intérieur du pays. Et que ce Groupe de femmes qui s’est présenté le vendredi 6 janvier 2017 est un groupe mal intentionné qui ne cherche que son intérêt et qui occasionne l’augmentation des prix des poissons et aucun souci pour l’intérêt national. »

Et au directeur très en colère de défendre la société de pêche : « dans les dix-neuf préfectures et sous-préfecture ou la SONIT-PEHCE est présente les relations de sa Société sont excellentes depuis trente(30) ans. Et la société n’a jamais reçu une menace quelconque. C’est pourquoi même aux prix de la fermeture de SONIT, et la cessation de cette activité il ne baissera pas la tête. Il précise que si les autorités Guinéennes ne prennent pas de sanctions contre ces principales femmes qui ont organisées l’occupation illégale des bureaux de Sonit par la force, il sera obligé de saisir la justice contre les principales actrices de ce t’acte de banditisme, d’arnaque et d’escroquerie pour faire comprendre à ces femmes qu’il y a une seule autorité : c’est l’ETAT. »