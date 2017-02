Un lundi pas comme les autres. Plusieurs manifestations sont déclenchées dans nombreux quartiers de la capitale Conakry dont Bonfi, Gbessia, Bambéto… Pour ceux qui n’ont pas été matinales, c’est-à-dire, qui ne sont pas sortis de la maison avant 7 heures, c’est tout un calvaire pour rallier le centre administratif de Kaloum, a-t-on constaté.

Ces manifestations interviennent suite à la grève des enseignants déclenchée depuis deux semaines. Ce matin 20 février 2017, comme promis, la Coalition des Elèves et Etudiants de Guinée (CEEGUI) et de nombreux mouvements appelaient à des rassemblements massifs aussi bien dans la capitale qu’à l’intérieur du pays. On peut dire que cet appel a été entendu par nombreux citoyens.

Pour accéder ce matin au centre ville, il fallait un parcours de combattant. Il est 7h 30. A Lambanyi, la circulation est fluide et tout va bien jusqu’au niveau du centre émetteur de Kipé. De là, la route semble être barricadée de tous les côtés. Impossible de continuer vers Hamdallaye encore mieux remonter sur la transversale de Bambéto. Des voitures font aussitôt demi-tour pour essayer d’éviter l’axe Bambéto et reprendre l’autoroute Fidel Castro.

Entre Gbessia et Bonfi, la circulation a été également perturbée. Tous les véhicules se cherchent en empruntant des routes secondaires. Pour certains, c’est la fin du périple. « Il y a pas de route, c’est mieux de retourner à la maison », lance un jeune qui cherchait à rejoindre son lieu de travail. Et pour ceux qui prennent toujours le risque, au niveau de la transversale T1 (Gbessia-Hamdallaye), à mi-chemin, des jeunes y ont déposé des gros cailloux sur le goudron et en tiennent également dans les mains, pour intimider les chauffeurs à faire demi-tour.

Tandis que Bonfi ou encore Dixinn sont bloqués, la circulation est complètement dégagée depuis le pont de Kenien jusqu’au niveau du pont 8 novembre, à la rentrée de Kaloum. Mais tout le problème reste comment y accéder sans prendre des cailloux ? On peut dire que malgré le communiqué du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général Bouréma Condé, les Guinéens sont bien décidés à apporter en leur façon, une solution définitive à la fermeture des classes en Guinée.