Des journalistes violentés, l’un d’eux en passe d’être jugé : ce qu’en dit le ministre de la Justice

Au lancement d’une session de formation des acteurs de la chaine pénale du ressort du tribunal de première instance de Dixinn, le ministre de la Justice Me Cheik Sako a été interpellé sur certains « dysfonctionnements » de la chaine pénale. Entre autres, la convocation du journaliste Moussa Moïse Sylla d’Espace et la violence sur certains journalistes dans une gendarmerie de la place.

Sur ces deux faits, le ministre Cheick Sako reconnaît qu’il y a eu des erreurs, des insuffisances, des lacunes. « Donc, il y a un dysfonctionnement dans la chaine pénale. Le nier, c’est être malhonnête », a avoué Me Cheick Sako.

Dans la foulée, le ministre de la Justice a déclaré : « alors, s’il y a un dysfonctionnement, il faut trouver des solutions. Et c’est l’un des buts de cette formation. Ce n’est pas pour rien que les OPJ sont là (à la session de formation sur la chaine pénale ouverte ce mercredi dans un réceptif hôtelier de Conakry). »

S’agissant des interpellations des journalistes notamment sur le cas de Moussa Moise, le ministre de la Justice déclare : «il me semble que par rapport au cas du journaliste, la convocation a été aussitôt annulée puisqu’elles n’obéissaient pas à un certain nombre de règles. Et je crois qu’il a été convoqué de nouveau.»

Concernant les journalistes violentés à l’escadron mobile numéro 3 de Matam, Me Sako incite les victimes à porter plainte. « Il faut rappeler que les textes existent dans notre pays. Il faut que chacun fasse son travail. S’ils (les journalistes) estiment qu’il y a eu infraction établie, qu’ils portent plainte et qu’ils respectent la procédure. Je peux passer un message au niveau de la gendarmerie pour que tout soit respecté », a-t-il dit.

Me Cheick Sako a saisi l’occasion pour rappeler que les citoyens sont égaux devant la loi. «Chacun doit respecter la loi et là, je serais implacable là-dessus. Que ce soit les hommes en tenue, que ce soit vous les journalistes, vous êtes tenus de respecter la loi », a rappelé le ministre de la Justice.

Pour sa part, Me Sako dit qu’il lui revient de dire : « attention, la loi sur la presse est fondamentale dans un pays, on ne va pas arrêter un journaliste pour n’importe quoi. Mais la loi sur la presse impose aussi aux journalistes le respect d’un certain nombre de choses. »