Le directeur général de la société malaisienne IRIS Corporation Bhd, Datuk Hamdan Hassan, et le directeur des opérations internationales ont été arrêtés hier par la Commission anti-corruption de Malaisie (MACC) pour allégations de corruption et d'abus de pouvoir impliquant le contrat de fabrication de passeports électroniques de la République de Guinée.

Telles sont les rapports de presse en provenance de la Malaisie que Guinéenews a consulté.

La Commission anti corruption a fait une opération "coup de poing" contre les deux cadres qui ont été mis en état d'arrestation concernant des allégations de corruption en Guinée dans le contrat des passeports biométriques.

Le contrat de 15 ans d'une valeur de 72 millions d'Euros avait été initié sous le ministère de Mamadouba "Toto" Camara en 2011 et lancé en pompe en mai 2014 par Madifing Diané ministre de la sécurité et de la protection civile. La société malaysienne IRIS avait remporté le contrat damant le pion à l'européenne CETIS et l'ivoirienne SNEDAI. Le marché aurait été bouclé lors de la visite du Président Alpha Condé du 26 au 29 juin 2012 à Kuala-Lumpur.



Le stratagème consistait à surfacturer les guinéens en payant à des intermédiaires guinéens une "ristourne" de cinq (5) dollars par passeport. "Le coût de chaque passeport électronique a été évalué à 46 dollars américains (RM 204.79 ringit malaisien) et la société devait payer US $ 23 (RM 102,40 ringit malaisien) de la somme au gouvernement de la nation africaine", a déclaré une source proche de l'enquête citée par un journal malaisien. Selon ces mêmes sources en plus des cinq (5) dollars, la société payait les "intermédiaires guinéens" un (1) dollars supplémentaires pour s'assurer que le contrat resterait aux mains de la société.

Les comptes bancaires de Datuk Hamdan et de sa famille ont été gélés par les investigateurs malaisiens. La compagnie – listée sur la bourse de Kuala Lampur – a pris ses distances avec les deux cadres dans un communiqué aux actionnaires les rassurants que le contrat avec la Guinée continuera sans changement. Les investigateurs malaisiens n'excluent pas de venir en Guinée pour fins d'enquêtes.



Des allégations de corruption de Guinéens continuent à faire la manchette dans les pays étrangers. Rio Tinto est sous enquête pour 10 millions offerts à François de Combret, un millionnaire français, qui se présente comme un "ami" du président Condé, dans les négociations du gisement du mont Simandou. Le franco israélien, Beny Steinmetz est accusé d'avoir corrompu des Guinéens pour s'octroyer du gisement de Rio et avait même été mis en résidence surveillée par la police israélienne. Sable Mining est accusé d'avoir corrompu le fils du président guinéen pour le gisement du mont Nimba. Och Ziff de la fameuse affaire Paladino a payé des millions d'amende pour corruption en Guinée.

Tous ces scandales n'ont pas vu même un début d'enquête de corruption en Guinée par la justice guinéenne. Ce qui aux yeux de plusieurs observateurs contribuent au renforcement de la perception négative de la part des investisseurs des difficultés de faire des affaires en Guinée sans être confrontés à des actes de corruption.

Le gouvernement guinéen ne semble pas être intéréssé à savoir qui a été corrompu en Guinée soulignent ces observateurs ce qui en dit long sur la volonté politique d'éradiquer le fléau de corruption.