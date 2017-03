A moins de deux mois de l’évènement tant attendu, Conakry Capitale Mondiale du Livre (CCML), les acteurs du livre s’activent pour rendre belle la fête. La rencontre de ce mercredi 1er mars 2017 tenue au siège de l’Unesco dans la commune de Kaloum, servira à remobiliser les acteurs le vendredi, 3 mars prochain pour les j-50 de l’activité, a-t-on appris.

Au cours de cette journée, le Commissaire général de CCML, Sansy Kaba Diakité a dévoilé le programme des J-50. Toute une demi-journée qui sera consacrée à la projection de film de jeunesse, à des expositions, à de l’animation avec la croisière littéraire, l’atelier sur la politique nationale du livre, des plateaux TV avec des éditeurs, libraires et auteurs, de l’animation culturelle, des spectacles de slameurs… Le tout couronné par le coup d’envoi J-50 par le premier ministre, Mamady Youla en même temps président du comité de pilotage de CCML.

Revenant sur la politique nationale du livre qui a fait l’objet d’un atelier de deux jours récemment par les acteurs du livre guinéens et étrangers, l’auteur Thierno Souleymane Barry a laissé entendre que : « Adopter une loi sur l’industrie du livre et ratifier l’accord de Florence ainsi que son protocole additionnel de Nairobi est le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à la Guinée au cours de cette fête littéraire ».

De même que les réunions préparatoires du Commissariat général, le comité de pilotage présidé par le premier ministre et dont le ministre de la Culture Siaka Barry en est le rapporteur, entamera sa première réunion ce 2 mars 2017 dans les locaux de la primature. L’objectif étant de discuter des orientations tant sur le plan organisationnel que financier du plus grand évènement littéraire que Conakry abritera du 23 avril 2017 au 22 avril 2018.

Pour finir, Sansy Kaba Diakité a informé les uns et les autres de la participation de la Guinée au Salon du Livre du Paris. « Cette année, la Guinée et 14 autres pays africains disposeront d’un stand de 400 m² et la demande a été faite pour que le président Alpha Condé fasse l’inauguration de ce stand à Paris », a-t-il indiqué. Pendant cet évènement qui se tient en prélude à Conakry Capitale Mondiale du Livre, le Commissaire général promet de mettre toute la lumière sur cet évènement à Paris afin de mobiliser un maximum d’acteurs étrangers.

A noter que la plaque de Capitale Mondiale du Livre désignant Conakry comme étant la 17ème ville à recevoir ce titre, sera officiellement remis au Gouverneur de la ville de Conakry, le Général Mathurin Bangoura, le 22 avril prochain.