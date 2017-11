Dépôts de candidatures : la CENI passe à la numérisation

Les responsables de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont présenté aux acteurs de la vie électorale guinéenne, un système numérique conçu pour réguler les dépôts des listes de candidature pour les élections communales annoncées pour le 4 février 2018. La rencontre a eu lieu dans un hôtel de la place ce mardi 7 novembre, a constaté sur place Guineenews.

Tout porte à croire que l’équipe pilotée par Me Salif Kébé, le président de la CENI, s’inscrit dans le cadre des nouvelles réformes qu’il souhaite imprimer au fonctionnement de cette institution électorale. En effet, elle a procédé à la présentation de SOLGEC, une application informatique qui se chargera de la gestion du processus électoral comme l’a indiqué Etienne Soropogui, le Directeur des opérations.

«Dans le but de moderniser le traitement des données et la gestion des candidatures lors des prochaines élections communales, la CENI a développé en compagnie des jeunes ingénieurs guinéens, une application dénommée SOLGEC (solution de gestion électronique des candidatures) dont le but principal est de faciliter la gestion des candidatures multiples, le traitement des données des candidats, la numérisation des données des candidats, la numérisation des documents des candidats et la génération des données pour des bulletins de vote dans un délai extrêmement bref », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Me Salif Kébé en sa qualité de président de la CENI, a rappelé le bien fondé de la nouvelle vision de la CENI qui est celle d’organiser des élections libres et transparentes dans un climat apaisé.

Ensuite, il est revenu sur la nécessité de réaliser un processus normal des élections communales. Car selon lui, c’est à ce point précis qu’on pose avec détermination, la pierre angulaire de la démocratie dans un pays.

Il a enfin invité ses collaborateurs à tirer profit des renforcements de capacité pour éviter tout trouble social causé par une erreur humaine dans le processus technique des élections.

« La gestion des candidatures étant une étape très sensible, la CENI a cru devoir à juste titre, mettre au point un logiciel approprié dénommé SOLGEC. Quelle que soit la fiabilité de la technologie utilisée dans une élection, si elle n’est pas partagée avec les parties prenantes, elle créera l’effet contraire des objectifs visés et favorisera ainsi la suspicion, la méfiance, les rumeurs qui compromettent dangereusement la crédibilité et la transparence du processus électoral», a-t-il prévenu.

La rencontre a pris fin par une démonstration sur le logiciel SOLGEC, une nouveauté dans le paysage électoral.